Te olvidarás de tus jeans favoritos por estos pantalones cargo cómodos y modernos que han cautivado a Laura Escanes y rejuvenecerán todos tus looks en tendencia

Hablemos de los pantalones más en tendencia de esta primavera 2023. No, no nos referimos a los favorecedores vaqueros, como el diseño roto que lució Violeta Mangriñán, que siempre tienen y tendrán un hueco muy privilegiado en nuestros armarios, aunque podría serlo perfectamente. Y tampoco estamos aludiendo a los pantalones pitillo que, frente a todo pronóstico, ya han conquistado a iconos de estilo del calibre de Sassa de Osma, que brilló en el desfile de Pronovias y nos regaló un look de invitada perfecta insuperable, o Amelia Bono, que recientemente se ha pasado el juego de la moda con un maravilloso conjunto de strass de la firma que aman todas las mujeres francesas. Está bien, sin más preámbulos, nos vamos directas al terreno de los pantalones cargo, que está causando una verdadera sensación en las redes sociales. Y es que este modelo que nos traslada de forma irremediable a la década de los 90 no para de ganar adeptos, y sobre todo entre las mujeres de la generación Z. Una fama que está fuertemente ligada por el impulso que le han dado las principales influencers de nuestro país, entre ellas, Laura Escanes, que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde supera los 1,9 millones de seguidores, los pantalones cargo cómodos y modernos que rejuvenecerán todos tus looks en tendencia y con los que te olvidarás de tus vaqueros favoritos. ¡Créetelo que va en serio!

Laura Escanes no es la única influencer que se ha rendido sin pensarlo frente a los encantos de esta prenda casual que no paramos de ver en nuestras tiendas preferidas o en las calles de ciudades como Madrid o Sevilla. Alba Díaz, que se lo está pasando fenomenal en la Feria de Sevilla junto a Tana Rivera, ha sucumbido a los pantalones cargo para ponérselos con el top satinado de Zara que ya tiene una larga lista de espera, y su madre, Vicky Martín Berrocal, que le robó un modelo de punto a su hija, también los ha lucido de maravilla. ¡Aquí ninguna se libra! Pero es que la manera en la que Laura Escanes los ha combinado los ha convertido, sin duda, en un sueño de primavera. Los pantalones cargo que ha elegido la creadora de contenido, que es la ex mujer de Risto, son de High Spirits y están teñidos por un morado que no podría ser más ideal. Una prenda totalmente en tendencia que ha conjuntado con un top crop con estampado de flores de la misma firma.

Laura Escanes con los pantalones cargo más bonitos de la primavera. @lauraescanes

Pantalón Vedra, de High Spirits (59,99 euros)

Pantalones Cargo de High Spirits. High Spirits

Gracias Laura Escanes por darnos la pista definitiva del look de moda con los pantalones cargo cómodos y modernos que rejuvenecerán un montón todas nuestras combinaciones infalibles esta nueva temporada. ¡No nos los quitaremos, palabra de influencer!