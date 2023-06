Laura Escanes tiene el look con las prendas más en tendencia, coloridas y cómodas para dar comienzo al verano

Este verano, sin duda, vuelven las prendas a todo color, ya sean conjuntos de falda midi y top, como este look de Rocío Osorno de falda midi de corte evasé con un crop top a todo color que no pasó desapercibido en redes, o pantalones con estampados llamativos y muy originales, como este pantalón de lino naranja con estampado de soles en amarillo que lució Dulceida durante su escapada con amigos en caravana. Sea como sea, esta tendencia nos recuerda a la estética dosmilera, esa basada en prendas cómodas y casuales y muy relajadas en las que los pantalones pijameros se han hecho un hueco y los 'tank tops', la prenda más viral del momento. En este sentido, Laura Escanes tiene un estilo que se asemeja mucho al 'estilo dosmilero', pues usa prendas propias del estilo casual, sencillas y muy cómodas, primando los pantalones anchos, los tops y las zapatillas, como pudimos ver en sus redes sociales con un look de lo más rompedor, original y muy llamativo, en el que el color era el protagonista.

Si echamos un vistazo a sus redes sociales, nos damos cuenta de que Laura Escanes es la reina del estilo casual y es que se suma a aquellas tendencias que van acorde a sus gustos y personalidad, como por ejemplo este 'total denim' de Laura Escanes compuesto por unos vaqueros y un chaleco -la prenda más viral de la temporada- que llevó junto con una coleta alta, dejando todo el protagonismo al look. Sin embargo, y pese a que en su armario primen las prendas más básicas y cómodas, sabe cómo lucir perfecta para una ocasión especial, como fue la boda de su mejor amiga, en la que Laura Escanes llevó un vestido midi en tono lila de una firma 'Made in Spain', en la que deslumbró. Ayer Laura Escanes subía una foto a sus redes sociales de su look con prendas en tendencia compuesto por un pantalón de lino de rayas azul, amarillo y verde y, del mismo estampado, el sombrero tipo 'bucket hat', creando un combo de lo más llamativo y original. En cuanto a la camiseta, Laura Escanes optó por un 'tank top' en blanco, ya que los protagonistas eran las otras dos piezas. Un look que no ha pasado desapercibido y que ha enamorado a muchas de sus seguidoras.

Pantalón lino rayas multicolor, de Mango (59,99 €)

Gorro bucket tejido toalla rayas, de Mango (25,99 €)

Este verano se lleva las prendas a todo color, así que hazte con las que van más acorde a tus gustos y estilos para ir a la moda este verano.