Laura Escanes se ha ido de rebajas a por el bikini tie dye rosa que mejor sienta

Aún no nos hemos recuperado del momento más romántico del verano conLaura Escanes subiendo al escenario con Álvaro de Luna para que le dedicara su canción. Eso sí, poco nos duró el momento más amoroso, cuando nos enteramos de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro. Pero mientras nosotras seguimos en shock, Laura Escanes está disfrutando de unos días de vacaciones junto a su novia cantante, y nos ha dejado este posado con un bikini que se ha comprado en las rebajas Women'secret y que no puede ser más tendencia con un estampado tie dye en rosa y blanco. Todo muy tendencia 'Barbiecore'. Porque ya sabemos que el rosa es el color del momento y si no, que se lo digan aCarmen Lomana que esta mañana nos ha dejado un posado en un body de Barbie de la colección de Zara a modo de bañador.

Si bien ya hemos visto a influencers lucir los bikinis más bonitos y en tendencia, como es el caso de Rocío Osorno con bikini en tonos rosas de Zara, que se convirtió en viral porque realza la figura y es muy cómodo o, por ejemplo, el clásico bañador negro que lució durante sus vacaciones en Miami la diseñadora Vicky Martín Berrocal, una opción clásica, sencilla y atemporal que jamás pasará de moda. Por eso tenemos claro que este bikini de rebajas de Laura Escanes de Women'secret en un must de tu maleta este verano.

Bikini tie dye rosa, de Women'secret (rebajado a 19,98 euros)

Bikini tie dye. Women'secret

Un bikini que además es de efecto tipazo y 'cintura de avispa' gracias a las tiras que se cruzan en la cintura. Aunque como siempre, tenemos que leer comentarios detestables preguntando a Laura Escanes si está embarazada. El cuento de nunca acabar para una mujer, incluso en 2023.