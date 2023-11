Rauw Alejandro sorprende con su look más español tras su ruptura con Rosalía

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que este es el look más español de Rauw Alejandro tras su ruptura con Rosalía, sumados a todos los rumores de un nuevo amor para la catalana. Y Rauw lo ha lucido en esta noche en la que el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) celebró sus premios anuales en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en honor a los titanes de la industria. Y en estos Premios CFDA 2023 es donde hemos visto a Rauw Alejandro con este look que nos ha trasladado directamente a nuestra moda y colores patrias de la mano del diseñador Willy Chavarria. Un diseñador de un pequeño pueblo de California que ya tiene el reconocimiento mundial y que ha sido el encargado de vestir a Rauw y a él mismo esta noche, ambos con trajes y con grandes flores en la solapa a modo de broche, tan en tendencia.

Anne Hathaway ha sido la anfitriona del evento, sustituyendo así a Sarah Jessica Parker, que iba a presentar la gala inicialmente y no ha podido por compromisos profesionales. Estos premios son conocidos como los 'Oscar de la moda', y no es para menos, ya que se reúnen grandes personalidades de la industria como Anne Hathaway, Kim Kardashian o Gwyneth Paltrow. Pero nosotras nos hemos fijado en este look de lo más español y en tendencia de Rauw Alejandro con traje rojo y gran flor negra.

Rauw Alejandro y Willy Chavarria. @rauwalejandro

Porque si el rojo y los accesorios con flores son tendencia este otoño e invierno 2023, el look de Rauw Alejandro es todo lo que le podemos pedir a un estilismo masculino que salga de la zona de confort.