Rauw Alejandro reacciona ante las fotos de Rosalía con su nuevo amor

El cantante de reguetón, Rauw Alejandro, ha estado en boca de todos los medios recientemente tras las fotografías que muestran a su ex pareja, Rosalía, paseando por las calles de Los Ángeles en compañía del actor Jeremy Allen, lo que parece confirmar su nueva relación.

La noticia de la separación de Rauw Alejandro y Rosalía conmocionó a sus seguidores hace tres meses, y desde entonces, han sido objeto de especulación sobre la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, las recientes imágenes parecen indicar que Rosalía ha seguido adelante con su vida amorosa junto a Jeremy Allen, lo que ha sido un duro golpe para el cantante puertorriqueño.

Ante esta revelación, Rauw Alejandro ha utilizado las redes sociales para expresar sus sentimientos. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el cantante eligió una parte de su canción colaborativa con Marc Seguí, 'Tiroteo', que parecía ser una indirecta hacia su ex pareja. Las frases seleccionadas de la canción, "Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas. Que estás en busca de algo más", insinúan sentimientos de traición y desilusión.

La relación entre Rauw Alejandro y Rosalía era una de las parejas más queridas en España, y compartían momentos felices en las redes sociales. Aunque las razones detrás de su separación no se han hecho públicas, su ruptura fue un golpe emocional para sus fans.