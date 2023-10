Si Sarah Jessica Parker lleva zapatos de diferentes colores, y un lazo XXL, nosotras también podemos ser Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw o Sarah Jessica Parker, esa es la cuestión. Y esta noche ha vuelto a pasar en Nueva York en la gala 'Ballet Fall Fashion'. Porque mientras en Madrid todos estábamos pendientes de la Reina Letizia y Begoña Gómez en la cumbre europea de Granada, o de los looks de los influencers en el fiestón de Marta Lozano en el Hipódromo de la Zarzuela, en la ciudad de los rascacielos era Sarah Jessica Parker la que volvía a acaparar todos los focos con su lookazo más Carrie. Porque no hay nadie como ella para salir de su zona de confort, y si la reina de los zapatos, lleva uno de cada color, nosotras también podemos. Pero no solo eso, porque si los lazos son tendencia este otoño 2023, ella ha lucido el lazo XXL más arriesgado en su característica melena rubia. Porque no hay nadie como Sarah Jessica Parker, o Carrie Bradshaw, para jugar con la moda por todo lo alto.

Una Sarah Jessica Parker que con su personaje de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' siempre ha estado muy unida a la tendencia 'balletcore' y una vez más lo ha dejado claro. Porque no hay nada más Carrie que una falda de tul con mucho volumen, que para esta ocasión ha sido con un vestido negro de Carolina Herrera con maxi falda de tul con aperturas en el escote y zapatos joya, cada uno de un color. Uno en rosa ballet y otro en negro.

Sarah Jessica Parker con lookazo en tendencia. Evan Agostini/Invision/AP AP

Ahora solo queremos tener un evento para copiarle este lookazo a Sarah Jessica Parker con un lazo XXL, zapatos joya de diferente color y una falda de tul de ensueño.