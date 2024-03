Recordamos los looks más rompedores (y más moda) de la Reina Letizia en ARCO

Una de las citas más esperadas del año en la agenda oficial de la Reina Letizia, la inauguración de ARCO. Si ya de por sí las apariciones de la Reina generan interés, en la Feria de Arte Contemporáneo es doble, puesto que los looks que elige no dejan a nadie indiferente. Del estilo rockero con un total look de cuero, pasando por rojo al blanco impoluto. Una cita que esperamos con ganas la de esta tarde a partir de las seis de la tarde, y a la que la Reina Letizia a la que acude desde 2009. Por muchos motivos, entre ellos, que los looks más aplaudidos han sido en esta reunión con el arte, desde un kimono de cuero de lo más rompedor a un estilismo en rojo que no dejó indiferente a nadie. Por todo ello, tenemos las expectativas muy altas con el estilismo que nos regale este tarde la monarca después de repetir ayer un vestido de su armario en Sevilla.

La Feria de Arte Contemporáneo se ha convertido en una de las visitas ineludibles de la agenda real y también una oportunidad para ver a Letizia arriesgar con el look. El arte 'queer' y la reivindicación de grandes mujeres artistas serán los protagonistas de una nueva edición de ARCOMadrid, que abre sus puertas este miércoles 6 de marzo, en la que tanto galeristas como artistas parecen rehuir de la polémica de años pasados y en la que la pieza más cara para arrancar es un Miró con un precio de salida de 3,3 millones de euros. Un comentado vestido de cuero, tacones infinitos, una espectacular gabardina joya, por eso en La Razón queremos repasar algunos de los estilismos históricos de la Reina Letizia en su cita con el arte que no han dejado indiferente a nadie.

El año pasado la Reina Letizia lució un diseño en rosa pastel de Moisés Nieto con un tejido técnico brillante de lo más actual.

La Reina Letizia en ARCO. GTRES

En 2022 la Reina Letizia se empoderó para acudir en solitario con un traje azul marino con raya diplomática de Inés Martín Alcalde, formado por americana entallada con doble botonadura y pantalón pitillo.

La Reina Letizia inaugura ARCO. Chema Clares GTRES

Pero sin duda, uno de los looks favoritos por todos fue el de 2019. La Reina Letizia apareció en ARCO con un vestido de cuero de & Other Stories de estilo kimono de lo más rompedor. Además, peinó su melena en una coleta con flequillo al lado y un lazo que esta temporada vuelve a ser máxima tendencia.

Letizia en ARCO 2019. Gtres

Un año antes, en 2018, la Reina Letizia optó por unos de sus colores fetiche y máxima tendencia también actualmente, el rojo. Un estilismo con el que conquistó por sus altas botas rojas de ante y tacón.

La Reina Letizia en ARCO 2018. Gtres

En 2016, la Reina Letizia apostó por sus pantalones de cuero favoritos de Uterqüe combinados con unas sandalias de tiras que causaron mucho revuelo en aquel momento por ver un estilismo demasiado moderno para la monarca.

Letizia en ARCO 2016. Gtres

Recordamos que la cita de esta tarde será a partir de las seis de la tarde, donde podremos ver con que estilismo nos sorprende la Reina Letizia un año más en su cita con el arte.