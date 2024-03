La Reina Sofía se empodera en Mallorca con el traje rojo con brillos más tendencia a cualquier edad

La Reina Sofía también en una gran amante de la moda y de las tendencias, y nos lo ha dejado claro desde su querida Mallorca. La isla Balear es uno de esos lugares a los que la Doña Sofía vuelve siempre que tiene ocasión y un destino que siente como su hogar, y ahora más que nunca porque ahora acaba de recibir la Medalla de Oro de Baleares que le han entregado en el edificio de la Lonja, en Palma, que es la sede del gobierno insular. "Quisiera agradecer la honra que supone para mí este galardón que me ha sido concedido. He tenido el privilegio de disfrutar, durante más de medio siglo, que se dice pronto, de estas maravillosas islas y de sus gentes. Espero poder seguir haciéndolo muchos años más", ha dicho la Reina Sofía en su discurso. Pero además de en su mensaje, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sulook de lo más tendencia con este traje rojo de lo más empoderado con brillos. Un color que también es el favorito de la Reina Letizia.

Un traje rojo de lo más tendencia con el que la Reina Sofía también ha demostrado su pasión por la moda, más allá de sus looks más bohemios y hippie. Un traje rojo de blazer con puños acolchados con brillos, una blusa y un pantalón de traje con una línea de brillos también a los lados. Como complementos, ha lucido un broche de oro y dos collares que nunca pueden faltar en sus estilismos, además unos zapatos dorados de tacón sensatos que son perfectos a su edad.

Entrega de la Medalla de Oro de la CAIB a la Reina Sofía y Premios Ramon Llull Isaac Buj Europa Press

Un diseño que podríamos llevar perfectamente a la oficina, a un evento a una fiesta con amigas. Lo vimos en Loewe con un minivestido, dos piezas en Acne Studio y mono en total look con gafas a juego en McQueen. El rojo es el color de la temporada, y la Reina Sofía lo tiene claro.