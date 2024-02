La Reina Letizia corta por lo sano y nos sorprende con su nueva melena midi que rejuvenece al instante

¡Sorpresa estilística en la Casa Real! Si ayer la Reina Letizia derrochaba elegancia en Londres con un vestido azul hecho a medida por Pedro del Hierro y su capa favorita de Carolina Herrera para llevarse las alabanzas de la prensa europea, ya de vuelta en Madrid nos acaba de sorprender con un cambio de look que no le puede favorecer más. Y es que Doña Letizia ha dejado a un lado su melena más larga por una melena midi con mucho volumen que nos recuerda a la Letizia en su etapa de Princesa. Un nuevo corte de pelo con el que la monarca nos acaba de sorprender este mediodía en el almuerzo en honor del Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios y la Primera Dama, Leticia Ocampos, de visita de trabajo a España. Y no nos puede gustar más.

Un nuevo corte de pelo de la Reina Letizia que no puede ser más tendencia, midi con mucho volumen y de esos que rejuvenecen al instante. Tenemos que remontarnos hasta 2015 para encontrarnos un corte de pelo así de la Reina Letizia cuando lució un largo algo asimétrico justo por la mandíbula. Ahora es el corte de pelo más tendencia, un 'long bob' por encima de la clavícula que favorece mucho al rostro de la monarca y hace aún que su traje gris luzca aún con muchas más elegancia. El corte de pelo bob ha pasado de tendencia a clásico indiscutible por su extrema versatilidad, en su forma original el bob es una melena que llega hasta la barbilla y tiene los contornos muy definidos, pero la Reina la luce es su opción más larga.

El nuevo corte de pelo de la Reina Letizia. Gtres

"El nuevo corte long bob de la Reina Letizia es un ejemplo perfecto de cómo un cambio en el estilo de cabello puede realzar la belleza y la elegancia de una persona. El corte enmarca sus rasgos faciales y suaviza sus líneas, la longitud del corte se nota que ha sido cuidadosamente ajustada para crear una ilusión de cuello alargado, y proporciona una mayor sofisticación. Además, podemos apreciar cómo se ha logrado un equilibrio entre volumen y ligereza. Esto se logra mediante capas que permiten que el cabello caiga con fluidez y movimiento. Y es que el estilo bob se adapta perfectamente al papel público de la Reina Letizia como icono de moda y realeza española. Su versatilidad le permite lucir elegante y contemporánea. La simplicidad y sofisticación de este corte complementan su estilo personal y refuerzan su posición como referente de estilo tanto en España como en el ámbito internacional", nos comentan a La Razón los expertos de Alfaparf Milano.

El nuevo look de la Reina Letizia. Gtres

El long bob es una gran opción para las mujeres maduras que quieren y necesitan un buen corte para actualizar su imagen pero no quieren renunciar a su melena larga. Y la Reina Letizia no ha dudado en apuntare a esta tendencia. Una nueva melena que la monarca ha estrenado con sus inseparables pendientes gota de la firma española PdPaola.