El bolso Chanel de la Reina Sofía es el más exclusivo y el que todas queremos en nuestro armario

La Reina Sofía no ha pasado desapercibida, de eso no hay duda. Y lo ha hecho esta noche para presidir la ceremonia de entrega de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo, convocados por la Fundación Callia y en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El fallecimiento de su sobrino Fernando Gómez-Acebo ha sido un duro golpe para la familia real pero la madre del Rey Felipe no ha querido fallar en su agenda como también lo ha hecho este lunes su hijo, retomando con normalidad el trabajo. Los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo reconocen la labor de Grandes Personas por promocionar el arte, sus férreas convicciones éticas y morales y actuar en base a las mismas, y ya sabemos que la Reina Sofía está muy unida a la cultura y el arte. Por eso nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismo que ha lucido la monarca, pero sobre todo en su bolso más clásico y deseado de Chanel que seguro que Victoria Federica le roba del armario en más de una ocasión.

Un estilismo con el que Doña Sofía ha decidido presidir la iniciativa social con un dos piezas, protagonizado por una llamativa blazer estampada en un tejido de estampación geométrica en tonalidades moradas y malvas con manga francesa y abotonadura ladeada con un pantalón marrón de estilo 'wide leg'. Eso sí, no podía faltar su clásico broche en la solapa y sus múltiples collares que tanto le gusta lucir. Pero si en algo nos hemos fijado de su estilismo es el el bolso 2.55 de Chanel. El bolso acolchado que todas queremos en nuestro armario y cuyo precio asciende a 10.500 euros. Un sueño para todas, y como decíamos, seguro que se lo vemos a Victoria Federica en alguna ocasión.

La Reina Sofía entrega los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo de la Fundación Callia Ángel Díaz Briñas Europa Press

Volveremos a ver a la Reina Sofía en agenda oficial este viernes y sábado, en una visita a Santa Cruz de Tenerife donde presidirá en la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), el concierto extraordinario Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, conmemorativo del 30º aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.