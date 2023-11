El look más preppy de la Reina Letizia con camisa de maxi lazada para plantar cara a la probleza digital

Segundo acto de la semana para la Reina Letizia, esta vez en solitario, y nuevo look de la monarca. Una agenda de los Reyes que se ha visto trastocada por las fechas del debate de investidura, por la ausencia del Rey, pero que Letizia puede seguir cumpliendo con sus actos ya marcados en solitario. Y es que esta tarde de miércoles, la Reina Letizia preside el acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA sobre la innovación como clave para combatir la pobreza digital, bajo el lema “Tecnología para cerrar brechas. Creando sin límites”. Durante el mismo, se mostrarán algunas de las herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar la vida de las personas vulnerables y cómo se están utilizando para atender a millones de microemprendedores en América Latina. Si ayer apostaba por un traje rojo con el que coincidía con Isabel Ayuso, hoy la Reina Letizia ha optado por una blusa con lazada XL, pantalones verdes y su larga melena suelta ondulada con los mechones delanteros recogidos en un peinado de lo más juvenil.

Un estilismo de la Reina Letizia marcado por el estilo preppy con la camisa con maxi lazada que no falta en el armario de la royals. Las prendas y accesorios de tradición clásica y elegante, con reminiscencias college, entran con fuerza en escena, reviviendo los looks del Upper East Side en Gossip Girl o el vestuario de The talented Mr Ripley, y ahora es la Reina quien las luce en este estilismo de tarde. Pero, la máxima distinción se obtiene con una blusa con lazada al cuello como ha hecho Letizia.

La Reina Letizia con camisa con lazada. Gtres

Y con esto, acaba la agenda oficial de la Reina Letizia para esta semana, ya que el acto que tenía mañana junto al Rey, se ha aplazado por el debate de investidura de Pedro Sánchez. Veremos si estos días la Reina no nos sorprende como el pasado sábado acudiendo por sorpresa a la firma de la novela de Sonsoles Ónega.