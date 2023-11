Vuelve el mercadillo solidario (más esperado) de Carmen Lomana con las piezas más increíbles de su armario a la venta

No hay Navidad sin la Carmen Lomana más solidaria, eso lo tenemos claro. Porque sabemos que se acerca la época navideña cuando Mariah Carey grita al mundo su 'It's time', y cuando nuestra socialite favorita organiza su mercadillo solidario. Sí, estamos hablando de Carmen Lomana y además la buena noticia es que este año tendrá lugar en pleno centro de Madrid. Carmen Lomana vuelve a celebrar un mercadillo solidario con algunas de las prendas de su colección privada. Eso sí, esta vez no el centro comercial Moda Shopping de Madrid, como hacía cada año, si no en pleno centro de Madrid. Una forma de exponer esta selección de prendas de la socialité, que tienen como fin apoyar a diferentes causas, siendo la principal de este año la Asociación Nupa. Una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños, adultos y familias afectadas de fallo intestinal, trasplante multivisceral y nutrición parenteral a los que Carmen Lomana ayuda cada año con este mercadillo.

Un mercadillo solidario de Carmen Lomana que se ha convertido ya en toda una tradición en Madrid por estas fechas, iniciándose en 2018, y continuando en 2019 y 2021 (con el parón de 2020 a causa del coronavirus), el mercadillo de Lomana se ha convertido en una cita básica de la capital antes de la Navidad. Y nosotras tenemos claro que no podéis faltar.

Un mercadillo que tendrá lugar en Calle Alcalá 94 de este jueves 23 de noviembre al domingo 26, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Una buena forma de adelantar tus compras navideñas desde la solidaridad de Carmen Lomana.