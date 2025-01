La reina de los looks de aeropuerto es Vicky Martín Berrocal con el chándal negro que todas tenemos en el armario

Vicky Martín Berrocal no solo es la reina de los looks de invitada perfecta, la empresaria nos ha sorprendido esta mañana con el look de aeropuerto más cómodo y calentito que existe, un chándal. Si hace un par de días la diseñadora, inauguraba el 2025 con una sudadera que nos llevó de vuelta a la adolescencia, hoy para su primer viaje del año en avión se ha enfundado en un total look de sudadera con capucha y pantalones de chándal. ¿Adivinas el color elegido para este estilismo? Si has dicho negro, estás en lo correcto, y es que la tonalidad más oscura de la paleta cromática parece ser uno de los colores favoritos de Vicky Martín Berrocal a juzgar por sus estilismos, y no podemos culpar a la empresaria, el color negro es sinónimo de sofisticación y elegancia, cualidades que ella domina a la perfección. Y es que da igual el evento que se le ponga por delante a la andaluza, ya puede ser para celebrar su cumpleaños, o para veladas exclusivas en la capital, la diseñadora, como nosotras, sabe que el negro es siempre una buena idea. Incluso para montar en avión.

Atrás quedan los días en los que los looks de aeropuerto significaban taconazos, maquillaje y ropa tanto menos incómoda, ahora las máximas de estilo (por las que estamos muy agradecidas) han cambiado para apostarlo todo a la comodidad y practicidad. Seamos sinceras, ¿a quién le apetece pasarse horas y horas sentada sin poder moverse? Vicky como buena mujer de negocios y experta en estilo han entendido estas máximas al dedillo y es que, ¿qué puede haber más cómodo que tu chándal favorito con capucha (por si nos quedamos dormidas en el vuelo) y las zapatillas que han conquistado a todas las fashionistas del planeta? Nada. Ya te lo confirmamos nosotras. Una de las cosas que más nos gusta de analizar los looks de expertas en estilo como Vicky Martín Berrocal es ver su capacidad para combinar básicos de armario con accesorios de lujo, y eso es justo lo que la diseñadora andaluza ha hecho en esta ocasión, ha cogido un chándal negro básico y lo ha elevado a la categoría de must al llevarlo con su exclusivo bolso 'Birkin' de Hermès en color marrón.

El look de aeropuerto de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Por lo tanto, si este año quieres volar cómoda y con estilo, haz como Vicky Martín Berrocal en su primer viaje de 2025 y llevate puesto ese chándal negro que no te quitas para teletrabajar.