Las New Balance grises de Vicky Martín Berrocal son las que las mujeres más fashion llevan al trabajo en octubre

No hay nada mejor que despedir septiembre con una fiesta con amigos en Sevilla, o eso es lo que debe pensar Vicky Martín Berrocal. Porque la diseñadora se ha ido este finde de semana a disfrutar de la noche sevillana y dejarnos un lookazo de esos que es inspiración perfecta para las mujeres +50 este otoño 2024. Vicky Martín Berrocal se ha convertido en nuestra inspiración diaria, ya no hay dudas, y nos encanta. Porque la diseñadora andaluza lleva unos meses de lo más activa en su cuenta de Instagram, y en eso tiene que ver mucho su hija Alba Díaz. Y a nosotras no nos puede gustar más. ¿La razón? Que cada día nos deja looks casuals o más arreglados para poder copiárselos como este cómodos con New Balance para ir a grabar un nuevo capítulo de su podcast.

o que si tenemos claro es que Vicky no se va a quitar sus zapatillas New Balance favoritas durante toda la primavera como ya hizo en invierno, porque han sido un flechazo de amor profundo y lo sigue demostrando por las calles de Madrid. Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda. Además, las dos están igual de agotadas y casi imposible encontrarlas. Y Vicky Martín Berrocal las lleva con chándal y maxi abrigo.

Para esta ocasión, escogió las New Balance 574, uno de los modelos más clásicos e icónicos de la marca deportiva, y uno de los que ya le hemos visto en otras ocasiones. Si en apariciones anteriores las lució en su versión más oscura y con el logo reflectante, esta vez decidió calzarse unas un tono más claro y cuyo logo de la firma lateral se presenta en color beige.