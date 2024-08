La Reina Sofía ha cogido prestados los pantalones de lino de la Infanta Elena para su viaje a Mallorca

La Reina Sofía tiene los pantalones de lino que serán la primera compra de agosto de todas las chicas pijas. Mientras que la Reina Letizia se ha desplazado de nuevo a París para asistir a las distintas competiciones de los Juegos Olímpicos, el Rey Felipe VI ha viajado hasta Mallorca para competir en las regatas. Lo que no sabíamos hasta ahora es que le iba a acompañar la Reina Sofíajunto con su maleta de vacaciones repleta de prendas básicas y clásicas que no pueden faltar durante el verano. Como es de costumbre, la familia real española ha vuelto a una de sus islas Baleares favoritas para disfrutar de tiempo de calidad y relajación, sin olvidarse del ocio favorito como son las regatas. Asimismo, se espera que la Reina Letizia llegue próximamente a Mallorca para acompañar a su marido. No obstante, no hemos visto aparecer ni a la Princesa Leonor ni a la Infanta Sofía tras irse de los Juegos Olímpicos de París. Eso sí, inesperadamente, hemos visto a la Reina Sofía subida en un barco mientras que su hijo compite en dichas regatas. Ahora bien, hagamos una pequeña pausa para comentar su look. Ha lucido una clásica camisa en marino, con puños de mangas fruncidos y confeccionada de un tejido súper ligero y fresquito. Eso sí, la ha combinado con la prenda que utilizan todas las mujeres pijas: el pantalón de lino en blanco que ha tomado prestado del fondo de armario de su hija, la Infanta Elena.

Que la familia real aterrice en Mallorca solamente puede significar que estaremos a punto de descubrir tanto el fondo de armario casual de los integrantes como las tendencias que podemos replicar en verano. Sin ninguna duda, los looks más comentados son los de la Reina Letizia, puesto que se le considera una de las royals europeas con mejor estilo. Eso sí, tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofíahan heredado el buen gusto de su madre, ya que cada vez más no están sorprendiendo con sus estilismos. Sobre todo, debemos hacer mención en los estilismos de la heredera al trono, que en cada acto oficial tiene un claro guiño a los looksicónicos de Doña Letizia. No obstante, es cierto que en los últimos meses, la Reina Sofía no ha parado de impresionarnos con todas sus apuestas a nivel estilístico, como el kimono que se llevó a Grecia o los pantalones de lino que ha metido en su maleta de vacaciones a Mallorca.

Reina Sofía en Mallorca. Gtres

La Reina Sofía está preparada para disfrutar de sus vacaciones de verano en Mallorca con los looks más veraniegos y fresquitos.