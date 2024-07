El kimono más bohemio que la Reina Sofía ha lucido en Grecia tras siete meses sin regresar

La Reina Sofía regresa a Grecia después de siete meses con un estilismo de lo más bohemio. Esta tarde de viernes, la Reina Emérita ha puesto rumbo a su país natal con el objetivo de inaugurar la exposición de Picasso en la isla de Creta. Bajo la premisa 'Picasso en Creta: La alegría de vivir', cuenta con las obras del artista malagueño relacionadas con la mitología griega, en el Museo de la Antigua Eleuterna de Creta. Tenemos claro que la Reina Sofía tiene el corazón dividido entre estos dos territorios mediterráneos, pero lo cierto es que ha brindado a España su pasión por el arte por los grandes artistas, como el pintor mencionado, cuya mayoría de sus obras se encuentran en el Museo Reina Sofía de Madrid (como 'El Guernica' o 'La Mujer de Azul'. Pues bien, la Reina Emérita no ha vuelto a Grecia desde hace siete meses, cuando se unió a la reina Ana María y el resto de la familia real griega para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de su hermano el rey Constantino. Esta vez, se ha desplazado para acudir a varios actos oficiales, como la inauguración de las obras de Picasso en la isla de Creta, donde se pueden observar obras como 'El Minotauro' o 'Los Faunos'.

La madre del Rey Felipe VI no ha perdido la elegancia para una mañana de actos en Grecia. Estamos hablando de un total look en negro de vaqueros largos y camiseta básica combinada con la prenda estrella a la que más recurriremos este verano. Se trata de una chaqueta fluida a modo de kimono que protagoniza un estampado de rombos (en rojo y amarillo), rematada con un toque en negro, en sintonía con la colorimetría de su estilismo. Sin ninguna duda, se ha marcado un look moderno y alegre que ha conjuntado con el calzado en tendencia que más llevaremos en la temporada de otoño-invierno: botas metalizada. Eso sí, la Reina Sofíaha presumido de su mítico y famoso corte de pelo bob, el claro favorito de las mujeres de 50 y 60 años. Tras esta visita, Doña Sofía ha acudido a un concierto del cantante Grecia Giorgos Dalaras, acompañada por la presidenta de la república Helénica, Katerina Sakellaropoúlou, el gobernador de Creta, Stavros Arnaoutakis, el alcalde de Réthymno, George Marinakis, y la hija del pintor, Paloma Picasso.

Reina Sofía. @casareal.es

