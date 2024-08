Sabemos de dónde son las zapatillas deportivas que la Reina Letizia ha llevado en la victoria de España en waterpolo

Si has estado atenta a los últimos días de los Juegos Olímpicos de París, habrás visto que la Reina Letizia no se pierde ni un partido de los deportistas españoles. Recordemos cuando Doña Letizia asistió al emocionante partido entre Alcaraz y el estadounidense Tommy Paul en cuartos de final o la tarde de este viernes con vaqueros relajados para apoyar al baloncesto 3x3 femenino. Pues bien, esta mañana ha asistido al encuentro de waterpolo entre España y Japón (con una contundente victoria para los de David Martín) con un estilismo idéntico al de ayer. No obstante, si ayer por la tarde vimos a la royal con la equipación olímpica española en marino, esta vez ha lucido la protagonizada por el color blanco. Es cierto que durante la ceremonia previa, así como en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, la Reina Letizia ha deslumbrado con diseños de Alta Costura de Dior o Carolina Herrera. No obstante, en los últimos días (y como es de costumbre) ha optado por mostrarnos su faceta más casual y desenfadada con el uniforme que ha estado llevando (y llevará) durante estos días. Si hablamos de vaqueros, ha ido cambiando en función de cada competición: desde los pantalones pitillo que comparte con la Princesa Leonory la Infanta Sofía hasta los vaqueros relajados que llevaremos en otoño. Sin embargo, dos ítems imprescindibles y en los que más confía están siendo tanto dicha equipación olímpica española como sus zapatillas deportivas favoritas que han causado una necesidad. Tras ver estilismo tras estilismo, hemos sentido la necesidad de investigar la marca sport que la firma para que tanto nuestras lectoras como nosotras podamos convertirlas en nuestra primera compra de agosto.

La Reina Letizia es una clara amante de las sandalias de tacón o las alpargatas, pero lo cierto es que en los últimos meses se ha aficionado a las zapatillas deportivas debido a su problema del pie. Ahora bien, de la misma manera que siempre fichamos los modelos de calzado que luce en actos oficiales, también lo hemos hecho con las zapatillas. El modelo de Doña Letizia son las zapatillas oficiales de la delegación española, firmadas por Joma, que ya lucieron sus hijas días anteriores. Se trata de un diseño sencillo, casual y cómodo que combina con todo tipo de looks gracias a su diseño inspirado en las clásicas líneas de fútbol sala. Asimismo, son perfectas para el verano, ya que están elaboradas con piel flexible y pensadas para mejorar la ventilación. Ahora bien, como este modelo es el que llevan los deportistas de los Juegos Olímpicos, ha hecho que se agoten en cuestión de tiempo. No obstante, hemos encontrado un modelo de lo más similar rebajado a 33€.

Zapatillas deportivas, de Joma (rebajadas a 33 euros)

Zapatillas deportivas. Joma

La Reina Letizia no está descubriendo un sinfín de tendencias que podemos llevar en el street style. Todavía nos quedan muchas por descubrir, tanto en los Juegos Olímpicos como en sus próximas vacaciones en Mallorca.