Rocío Osorno agotará en Zara la mini falda abullonada para un look preppy al más puro estilo Blair Waldorf

Rocío Osorno, como Tamara Falcó, ya está en modo Navidad y no nos para de dejar la mejor inspiración para nuestros look de invierno y de fiesta. Para terminar la semana nos ha dejado un look al más puro estilo Blair Waldorf con la falda abullonada de Zara que todas necesitamos en nuestro armario en nuestro invierno. Eso sí, sí la conseguimos, porque el 'efecto Osorno' ya ha hecho que tenga lista de espera en varias tallas como no podía ser de otra forma. Un estilo 'preppy' que ha vuelto este invierno 2023 con más fuerza a nuestra armarios. La moda que empezó en los colegios americanos con una marcada tendencia conservadora y convencional, ha dado el salto a la pasarela, al 'street style' y a las tiendas de moda pronta. ¿Por qué no sentirnos auténticas Blair Waldorf esta temporada? Diademas, abrigos en los hombros, bailarinas, hombreras, camisas con cuello...la moda 'preppy' viene pisando fuerte esta temporada, y Rocío Osorno lo sabe.

Por eso, Rocío Osorno se ha marcado un lookazo de lo más preppy de esos que nos encantan, aunque aún no lo hemos podido ver del todo bien porque solo lo ha subido a Stories, por lo que hemos visto ya sabemos que lo amamos. Un look de Zara, que sobre todo nos ha enamorado por esta falda pantalón abullonada que ya tiene lista de espera y que ha combinado con un chaleco de lana gris con abalorios, camisa blanca debajo y zapatos con lazo, todo de la marca de Marta Ortega. O lo que es lo mismo, le podemos copiar el estilismo por completo.

Rocío Osorno con look preppy. @rocioosorno

Falda pantalón abullonada fantasía, de Zara (25,95 euros)

Falda abullonada. Zara

Una falda pantalón de Zara de tiro alto con detalle de bajo abullonado y cierre lateral con cremallera oculta en costura que Rocío Osorno ha combinado con un estilismo de lo más preppy para todos los días de invierno.