El vestido lencero definitivo para Navidad (y todas las cenas de empresa) ha llegado a Zara y Rocío Osorno lo sabe

Tan solo quedan 46 días para Navidad, y mientras en Madrid hoy es festivo por el Día de la Almudena, aunque aquí estamos nosotras trabajando, y pensando ya en nuestros looks para Navidad. Y en gran parte, por culpa de Rocío Osorno que no para de dejarnos inspiración para estas fiesta, pero no solo para los días de Navidad, también para todas las cenas de empresas que tenemos por delante. Y este vestido lencero con lentejuelas es todo eso que le podemos pedir a un vestido que solo cuesta 35 euros. El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto este invierno. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung, y ahora Rocío Osorno con este vestido de Zara que no puede ser más especial y elegante.

Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo. Y este vestido lencero de nueva colección de Zara, satinado, en color negro y con lentejuelas en el escote, además de 'cut out', es todo lo que podemos pedir, y lo hemos descubierto gracias a Rocío Osorno. Un diseño que parece caro, pero que solo cuesta 35 euros.

Rocío Osorno con vestido de Zara. @rocioosorno

Vestido lencero combinado de lentejuelas, de Zara (35,95 euros)

Vestido lencero. Zara

Un vestido de escote pico con frunces y aberturas de nueva colección de Zara con tirantes finos, detalle aplicación de lentejuelas con tejido combinado satinado y cierre lateral con cremallera oculta en costura.