Los shorts de pinzas blancos de Zara que Rocío Osorno lleva con botas altas en mayo en Sevilla

La Feria de Abril 2025 ha llegado a su fin, y después de ser una de las mejores vestidas de esta semana, Rocío Osorno nos ha vuelto a dejar uno de sus looks de calle que tanto nos gustan. Y lo ha hecho luciendo bronceado y aprovechando el tiempo primaveral de Sevilla para lucir shorts con botas, que es lo que más nos puede gustar de esta época del año. El street style ha hablado. Esta primavera, una de las tendencias favoritas de las expertas en moda es la de los pantalones cortos. De hecho, apuntan a ser la mejor prenda para llevar con botas altas según hemos podido ver en las fashion weeks. Sobre todo, por la influencia del boho chic , estos diseños serán lo más durante estos meses y la verdad es que quedan ideales si quieres hacerte ver mucho más alta y esbelta.

Y Rocío Osorno ya nos lo ha dejado claro con estas shorts blancos de pinzas de Zara que ha combinado con con un chaleco sastre también blanco con la espalda al descubierto, la chaqueta de Scalpers con abalorios que ya le vimos lucir a Belén Esteban, y botas altas de ante marrón.

Shorts + botas: el uniforme de primavera de las que mejor visten

Los shorts no son solo para verano. De hecho, en la pasarela y el street style se han vuelto muy populares en looks de primavera 2025, porque son la mejor opción para poder lucir el calzado protagonista de la temporada, las botas. Con solo llevar medias, funcionan a la perfección con una botas altas como ha hecho Rocío Osorno con este estilismo. Y, no quedan nada horteras o atrevidos si se combinan de la forma correcta. Además, te harán parecer más alta. Por eso, estos modelos que están arrasando debes introducirlos en tu armario.

Shorts pinzas ZW Collection de Zara (39,95 euros)

Shorts pinzas. Zara

Unos shorts de pinzas blancos de Zara de lo más elegantes que Rocío Osorno ha dejado claro que combinan a la perfección con unas botas altas como las suyas de ante.