Rocío Osorno se convierte en la invitada perfecta en Cannes con un vestido con guiño andaluz

Sorprendidas. Así nos hemos quedado tras descubrir el look de Rocío Osorno en el Festival de Cannes 2025. Desde este martes 13 hemos conocido varias de las propuestas estilísticas de las actrices o celebridades en la icónica escalinata del Palacio de Festivales, cumpliendo o no el dress code establecido en esta edición. Si estos días hemos visto a Dulceida o Violeta Mangriñán con estilismos de escándalo, solamente faltaba la influencer sevillana Rocío Osorno para completar la dosis de moda y tendencias. Como nos tiene acostumbradas, no ha desentonado con su atuendo. Es más, ha reunido todas las miradas convirtiéndose en la invitada perfecta de la noche.

El Festival de Cannes es uno de los eventos cinematográficos más destacables a nivel internacional celebrado en la Rivera francesa. A causa del calibre de este, solemos ver atuendos sofisticados, glamurosos y dignos de una alfombra roja que marcan las pautas de las tendencias de invitada. Sin embargo, este año han tenido que acatar las normas de protocolo impuestas desde la página web oficial del festival. Y es que se prohíbe la desnudez en todas las zonas, así como no se permiten prendas voluminosas, especialmente, aquellas con una cola larga, puesto que entorpece la circulación de los invitados y la ubicación de los asientos en la sala. Rocío Osorno ha sido una de las celebridades que ha respetado cada punto de las indicaciones de la organización, presentándose con un maravilloso vestido que los fotógrafos no han dudado en captar para dar a conocer a la sociedad.

El vestido español de Rocío Osorno en el Festival de Cannes 2025

Para Rocío Osorno no ha finalizado todavía la Feria de Abril, tal y como nos ha confirmado de manera indirecta en su look para la 78ª edición del Festival de Cannes. Ya adelantamos que amigas de la profesión como María Pombo o Violeta Mangriñán no han aguantado las ganas de comentar en su última publicación de Instagram lo guapa qué ha estado esta noche. Se trata de un diseño de su propia marca, Rocío Osorno Studio, que protagoniza la clásica combinación infalible del negro y rosa pastel. Un escote en una forma sutil de corazón que brinda un cuerpo totalmente ceñido a la figura con un estampado de lunares minimalista en la que destaca una línea central que actúa como una estrategia estilística de lo más sensata: estiliza y da una sensación de esbeltez. El claro guiño a sus raíces andaluzas se encuentra en los dos vuelos que terminan en una corta y sutil cola que recuerda a los tradicionales trajes de flamenca.

Rocío Osorno no ha podido estar más acertada en Cannes con este vestido español que ha combinado con joyas de Joyas Sardinero de acabado en plata y presumiendo de un hairstyle sencillo, pero con influencia hollywoodiense. No cabe duda de que acaba de entrar dentro de las mejores vestidas del Festival de Cannes 2025.