Rocío Osorno confirma que para una cita romántica (o San Valentín) solo necesitamos esta falda mini de Zara

La minifalda marca un antes y un después en la moda, el papel de esta prenda como instrumento de liberación la convierte en una forma de poder entender el pasado para lograr una proyección hacia el futuro. El espíritu rebelde de la minifalda la convierte en una pieza que los diseñadores no se cansan de revivir. Y por mucho que pasen los años, siempre va a ser una de nuestras prendas favoritas y más después de ver el lookazo que se ha marcado Rocío Osorno con este minifalda de nueva colección de Zara con estampado de labios. Un estilismo que nos parece perfecto para una cita romántica o para celebrar San Valentín, porque el estampado de labios de la misma nos ha conquistado.

Una minifalda que Rocío Osorno está ya a punto de agotar en Zara y eso que no es de rebajas, si no de nueva colección. Un diseño que se lleva todo el protagonismo del look, aunque la influencer sevillana siempre sabe elevar cualquier prenda de la mejor forma, y este es un ejemplo más de ello. Una falda que Rocío ha combinado con camisa azul, top negro encima y zapatos de tacón sensato. O lo que es lo mismo, esta falda es de efecto piernas infinitas hasta con los zapatos casi planos.

Falda corta estampada, de Zara (29,95 euros)

Es paradójico que una prenda tan pequeña, haya sido la causante de una revolución tan grande, que hasta hoy en día se encuentra vigente y que siempre nos conquista en todos los estampados y colores. Para prueba este último look de Rocío Osorno.