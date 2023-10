Las botas polaina de Zara que Rocío Osorno lleva con minifalda son la tendencia del momento

Rocío Osorno no ha querido esperar a que llegue el frío para marcarse el primer look más tendencia de este otoño 2023. O las amas o las odias, no hay termino medio. Si el otro día era Laura Matamoros, hoy es la influencer sevillana la que se ha sumado al grupo de las que amamos estas botas. Estamos hablando de las botas polaina que han llegado este otoño 2023 a todas las tiendas low cost para hacerle la competencia a las botas biker, y las de Rocío Osorno son de Zara en piel negra, pero también están en denim o en beige. Las botas polaina reciben el nombre del mundo ecuestre, ya que es una bota alta con una separación que se utiliza para que los jinetes puedan moverse cómodamente sin entorpecer sus movimientos sobre el caballo. Rocío Osorno no ha tenido que buscar demasiado y es que la nueva colección de Zara está repleta de opciones, y de entre todas ellas se ha decantado por un modelo de caña alta, con tacón ancho negras que destaca por ese extra de tela que crea un efecto pantalón que o lo amas o lo odias. Y ello lo ama como nosotras.

Unas botas polaina de Zara que Rocío Osorno ha estrenado con un total look de la marca de Inditex de lo más original al que le ha dado su toque más personal. Porque la diseñadora sevillana ha lucido una minifalda negra con botones, body rosa con un arnés encima y las ya famosas botas. Pero además de todo eso, a nosotras nos sirve de máxima inspiración con sus estilismos, como este para empezar la semana con las botas polaina de Zara.

Botas polaina tacón, de Zara (59,95 euros)

Un zapato tipo bota de tacón alto fino con detalle de polaina acabada en punta que Rocío Osorno ya ha estrenado por las calles de Sevilla con un estilismo de lo más otoñal que nos ha enamorado también por el abrigo de Zara acolchado de lo más original.