Rocío Osorno nos enseña cómo lucir perfecta para un evento de noche con un sencillo y clásico vestido negro midi de seda

A la hora de crear nuestro look de invitada o para una ocasión más especial, normalmente siempre optamos por mirar en los perfiles de Instagram de nuestras influencers favoritas, pues ellas nos inspiran para crear nuestros outfits y lucir perfectas en todo tipo de eventos. Con la llegada del verano, nuestro calendario se llena de cenas especiales y de bodas y ello significa que tenemos que hacernos con esas prendas más especiales, elegantes y sofisticadas, como por ejemplo este look de top y falda midi de lentejuelas en rosa fucsia de Mery Turiel para una ocasión especial, el cual sigue la tendencia Barbie Core que hemos visto en todas partes y es que el 'total look' en fucsia parece que será el mas viral de esta temporada. Siguiendo con esta tendencia, la reina de los looks de invitada, Rocío Osorno, lució espectacular con un vestido rosa fucsia midi satinado que combinó con unas sandalias de tacón en dorado, convirtiéndose así en el centro de todas las miradas. Sin duda, a la hora de acudir a eventos más especiales, los vestidos fluidos y en seda son la opción más recurrente, pues se trata de un tejido que se ciñe muy bien al cuerpo, estilizándolo, y, además, eleva cualquier look, haciéndolo más elegante y sofisticado. En tiendas podemos encontrarlos en todo tipo de cortes, diseños y estilos, desde los vestidos más clásicos en color negro hasta los más arriesgados y estridentes a todo color.

Rocío Osorno es, sin duda, una de nuestras influencers favoritas del panorama español, pues tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy clásico. En su día a día, siempre opta por prendas más básicas y monocromáticas, como este 'total look' de Rocío Osorno en negro compuesto por pantalón, sudadera y gabardina en negro y, como toque final, unas botas altas de estilo militar para resguardarse de la lluvia. Con un estilo muy ecléctico, podríamos decir que Rocío Osorno es toda una inspiración para muchas amantes de la moda, pues para ocasiones especiales ella se adelanta a las tendencias y nos ofrece looks de lo más elegantes y aptos para todo tipo de estilos, como por ejemplo este conjunto de top y falda maxi a todo color de Rocío Osorno que combinó con una chaqueta vaquera desgastada para rebajar el look y unas sandalias de tacón negras, de manera que la atención reside en este conjunto tan alegre como favorecedor. Para el día de ayer, Rocío Osorno optó por un vestido midi de Intimissimi en negro de seda de tirantes y escote clásico al que le añadió un cuello bebé también en negro para darle ese toque especial y original al look. En cuanto al calzado, se decantó por unas sandalias de tacón de tiras muy minimalistas doradas, una opción perfecta para este tipo de looks. Se trata, sin duda, de un outfit de lo más elegante, rompedor y muy sofisticado para una cena de noche con amigas o esa persona especial.

Vestido satinado negro midi @rocioosorno

Vestido midi de seda, de Intimissimi (129,90 €)

Vestido midi de seda Intimissimi

Los vestidos en negro son una opción muy versátil y elegante para esos eventos en los que no sabemos qué ponernos, ya que, combinado con accesorios de color, crearemos un look que no pasará desapercibido.