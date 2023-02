El cómodo look ‘total black’ de Rocío Osorno para los días más ajetreados que no sabías que necesitabas

Rocío Osorno, la Influencer más conocida en España y la que marca tendencia con cada look que sube a sus redes sociales, nos ha demostrado que el ‘total black’ no tiene por qué ser aburrido para el día a día. Si bien es cierto que es el color que nunca falla para eventos especiales como una cena, cita u ocasión especial, como este clásico ‘Little black dress’, con aperturas tipo ‘cut out’ que llevó el verano pasado la propia Rocío Osorno, o el cómodo, versátil y elegante vestido de Paula Echevarría que combinó con pendientes maxi, vestido de lentejuelas y botas negras o Sara Carbonero, que se sumó a la tendencia de botas Cowboy combinándolas con un sencillo vestido ajustado y las clásicas medias topo.

El ‘total look’ también funciona para esos días en los que no tenemos tiempo de pensar en el outfit perfecto ni crear combinaciones imposibles para ir al trabajo. Por ello, una buena idea es crear outfit monocromáticos, como este conjunto en verde que llevó la propia Influencer Rocío Osorno, siendo una de las primeras en llevar el color del pasado verano. Sin embargo, no todos tenemos en nuestro armario ese conjunto colorido y monocromático que nos salve el día, pero sí contamos con prendas en negro en todo tipo de texturas. Por ejemplo, las prendas en cuero son un must, como esta chaqueta y pantalón en cuero que lucieron Ana Moya y María Pombo o el total look satinado de Nuria Roca, que combinó con botas Cowboy en estampado de serpiente.

Rocío Osorno en total black FOTO: RocíoOsorno Rocío osorno

Rocío Osorno lució ayer este ‘total black’ para su día que, tal y como contó a través de su Instagram, tenía una jornada muy ajetreada. Por ello, la Influencer optó por llevar unos leggins en negro —esa prenda imprescindible en nuestro fondo de armario—, con un jersey básico y gabardina de corte oversize. El toque al look se lo dio con unas botas de caña alta tipo militar con hebilla en el lateral.

Así es como Rocío Osorno ha lucido su ‘total black’ para el día a día y es que son prendas tan versátiles que las podrás encontrar en cualquier tienda fast fashion. Lo mejor, dale tu toque personal llevando ese accesorio que más te guste y vaya acorde a tu estilo.