Mery Turiel deslumbra con un espectacular 'total look' Barbie Core de lentejuelas

Llega el buen tiempo y esto solo puede significar que comienza la temporada de las fiestas más esperadas del año, como por ejemplo las bodas, eventos y otras ocasiones especiales que requieran un 'dress code' más elegante, arriesgado y sofisticado. En nuestras tiendas favoritas hay un sinfín de opciones de vestidos, monos y conjuntos de falda y top para todo tipo de gustos y estilos entre los que escoger, y es que, si no queremos acudir de primeras a tiendas 'low cost' como Zara, Mango, Massimo Dutti o Asos, siempre podemos echar un vistazo en los perfiles de Instagram de nuestras influencers favoritas, como por ejemplo Rocío Osorno, quien nos da ideas de cómo lucir perfecta no solo en nuestro día a día, sino en ocasiones más especiales, como por ejemplo este look de vestido de satén en rosa fucsia que lució Rocío Osorno para una ocasión muy especial y que combinó con unas sandalias de tacón doradas, una opción perfecta y muy versátil, ya que este calzado va perfecto con todo tipo de looks. Otra de las influencers más icónicas del panorama español que lleva en redes muchos años y que es toda una inspiración a la hora de crear nuestros looks es Mery Turiel, quien se adelanta a las tendencias que surgen cada temporada, como la tendencia del Barbie Core, que no es más que lucir un 'total look' con prendas en rosa fucsia y es qie Mery Turiel nos deleita con looks de lo más rompedores, sexys y muy elegantes. Ella tiene un estilo de lo más básico, elegante y muy en tendencia, como por ejemplo este vestido midi en tonos lilas que lució Mery Turiel para la feria de abril del año pasado, cuyo toque especial lo tiene en las mangas de volantes y una abertura frontal en el bajo, una opción perfecta para este evento.

Este verano la tendencia Barbie Core llega pisando fuerte, y no es para menos, pues el rosa fucsia es uno de los tonos por excelencia cuando llega el buen tiempo, pues eleva el tono dorado de la piel y se puede combinar con todo tipo de prendas y accesorios, como por ejemplo unos pendientes maxi a todo color y unas sandalias doradas. Hemos visto que esta tendencia se ha hecho eco entre muchas influencers y celebrities, quienes no han podido resistirse al este tono tan favorecedor, como es el caso de Victoria Federica con un vestido de tirantes midi en tono rosa fucsia de seda que ha combinado con unas sandalias de tacón del mismo tono, creando un look perfecto para ocasiones más especiales. Sin duda, Mery Turiel, que se suma a las tendencias más icónicas, lució espectacular en un evento durante el día de ayer con un conjunto de top y falda midi en tonos rosas de lentejuelas grandes cuya falda termina en flecos del mismo material, creando un efecto óptico muy bonito que no pasó desapercibido y que le sienta fenomenal, ya que estiliza la figura. Para los pies, optó por unas sandalias de tacón de tiras muy minimalistas y, como bolso, uno mini ambos del mismo rosa fucsia, siguiendo la tendencia Barbie Core, la más viral de este verano.

Top corto y falda midi rosa intenso de lentejuelas grandes ASOS

Sin duda, se trata de una opción perfecta para aquellas chicas amantes de la moda que les guste arriesgar y convertirse en el centro de todas las miradas, pues es un look muy en tendencia.