¿Cómo vestir el Domingo de Ramos en Sevilla? Rocío Osorno nos trae todos los looks que necesitamos para inspirarnos

Solo quedan 13 días para que arranque la Semana Santa, y como mujer previsora vale por dos, Rocío Osorno ya nos ha dado toda la inspiración que necesitamos para hacer nuestra maleta. O más concretamente, se ha ido de compras a Zara y Mango para dejarnos diferentes looks para ser la mejor vestida del Domingo de Ramos en Sevilla, pero nosotras sobre todo nos hemos enamorado de este look con chaleco de tweed y falda blanca de estilo globo, que no puede ser más tendencia. Porque si eres de las que nunca sabes cómo tienes que vestirte en estos días tan concretos de la Semana Santa, la influencer sevillana nos ha dado las claves con estos looks de lo más estilosos y en tendencia. El domingo de ramos puede vivirse de muchas maneras. Muchas personas lo aprovechan para pasarlo en familia, con amigos o con la pareja disfrutando del buen tiempo, haciendo un viaje, otros no se pierden las procesiones. Si eres de las que le encanta estrenar ropa en este día tan señalado, este reels de Rocío Osorno es toda la inspiración que necesitas para empezar a preparar todos tus estilismos.

Sea cual sea tu plan de Domingo de Ramos, estos estilismos de Zara y Mango pueden adaptarse a tu look más o menos arreglado. Puedes añadirles chaquetas tipo blazer, zapatos de tacón cómodos, sandalias planas, alpargatas, o simplemente hacerlo con las combinaciones que ha hecho Rocío Osorno. ¿Nuestro favorito? El del chaleco de tweed, camisa de lazada y falda blanca de estilo globo. O lo que es lo mismo, un estilismo muy coquette para seguir las tendencias de este 2024. Que la falda globo, ese tipo de falda volumétrica y herencia directa de la ‘silueta Globo’ que creó Balenciaga a principios de los años cincuenta, esté tan de moda estos meses no es casualidad, sino una forma de demostrar que la producción ha calado, y Rocío Osorno como buena influencer y diseñadora, lo tiene más que claro. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena o una blusa con lazada.

Chaleco desflecado estructura, de Zara (29,95 euros)

Se trata de este chaleco corto de cuello solapa y manga sisa de nueva colección de Zara con bolsillos delanteros de plastrón y detalle de acabados desflecados que Rocío Osorno ha combinado derrochando estilo con una blusa blanca con lazada y una falda ajustada a la cintura y con volumen de Mango, todo en un blanco roto, perfecto para el Domingo de Ramos como ella dice o incluso para una madre de comunión. Porque ya sabemos que el blanco y los tonos claros son perfectos para convertirte en la mejor vestida de este tipo de eventos de los próximos meses.