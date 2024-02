Rocío Osorno se adelanta a la Feria de Abril en el Día de Andalucía con el traje blanco de flamenca más elegante

Aún quedan 46 días para la Feria de Abril pero Rocío Osorno ya se ha adelantado con este maravilloso traje de flamenco blanco para celebrar el Día de Andalucía por todo lo alto. Si planeas acudir a laFeria de Abril 2024, que dará el pistoletazo de salida el 14 de abril de 2024, ya estarás eligiendo a dedo tus mejores looks para los seis días de rumba y copitas de rebujito que te esperan. Para esta fiesta tan popular, y por la que se pasará una larga lista de rostros conocidos, y los trajes de flamenca que tanto nos apasionan no pueden faltar. Pero en esta semana de jarana non stop, siempre hay un hueco muy especial para los looks que, a pesar de que no son exactamente vestidos de gitana, sí mantienen la elegancia que requiere la feria y el toque flamenco que no puede faltar. Pero si hay un color de traje de gitana que no puede ser más elegante, año tras año, ese es el de color blanco.

El binomio más versátil de la moda cotidiana es también uno de los más buscados en materia de trajes de flamenca. Blanco y negro se dan la mano en multitud de colecciones presentadas este año, sin importar siluetas, tejidos, escotes o detalles. Aquí una pequeña selección que incluye desde trajes rocieros hasta creaciones asimétricas, pasando por conjuntos de dos piezas y monos perfectos para todo tipo de eventos. El tejido favorito de las celebrities y de las estrellas de cine internacional está de vuelta. Los trajes de flamenca perforados en color blanco regresan en su versión más clásica y con aires rocieros. Junto a mantoncillos, enaguas, remates y otros accesorios a todo color, son elegantes y muy favorecedores, además de un fondo de armario de lo más versátil. Eso sí, llevarlos limpios, no es fácil. Pero igualmente este vestido blanco con volantes de Rocío Osorno nos ha enamorado para ser la más elegante de la Feria de Abril 2024.

Un traje blanco de flamenca que es una de las opciones más clásicas y elegantes que las mujeres andaluzas que mejor visten, como , no dudan en lucir en la Feria de Abril.