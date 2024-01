No vamos a esperar a la Feria de Abril para copiarle a Rocío Osorno el mini vestido de lunares más rebajado

Sí, lo sabemos, aún quedan 74 días para la Feria de Abril , pero gracias a Rocío Osorno nosotras ya hemos encontrado nuestro primer vestido, y de rebajas.Si planeas acudir a la Feria de Abril 2024 , que dará el pistoletazo de salida el 14 de abril de 2024, ya estarás eligiendo a dedo tus mejores looks para los seis días de rumba y copitas de rebujito que te esperan. Para esta fiesta tan popular, y por la que se pasará una larga lista de rostros conocidos, y los trajes de flamenca que tanto nos apasionan no pueden faltar. Pero en esta semana de jarana non stop, siempre hay un hueco muy especial para los looks que, a pesar de que no son exactamente vestidos de gitana, sí mantienen la elegancia que requiere la feria y el toque flamenco que no puede faltar. Unos vestidos o conjuntos que podemos adquirir en nuestras tiendas favoritas y que tienen una gran ventaja: siempre te los puedes poner después hasta para ser la invitada perfecta. Y en este sentido, Rocío Osorno, nos acaba de robar el corazón con este mini vestido de lunares de las rebajas de Pinko que también puede ser perfecto para una invitada de boda de corto.

Porque si el estampado de lunares vuelve a ser tendencia este año, este de vestido de rebajas de Pinko es todo lo que pedíamos para la Feria de Abril y Rocío Osorno nos lo acaba de demostrar ya en enero. No solo por su estampado, si no por su escote asimétrico con manga abullonada, porque además al ser corto, hace ese 'efecto de piernas infinitas' que tanto nos gusta, sobre todo a las chicas bajitas como nosotras.

Minivestido de lunares, de Pinho (rebajado a 273 euros)

Minivestido lunares. Pinko

Se trata de este vestido corto de línea ceñida confeccionado en faille con fantasía a lunares con escote con hombro al aire y gran manga globo de tres cuartos. La línea del vestido sigue y exalta las formas del cuerpo. ¿Puede ser más bonito? Ya os decimos nosotras que no.