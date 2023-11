No sabemos si los mocasines blancos de taconazo de Georgina Rodríguez son pijos o chonis

Una chica con suerte dice Georgina Rodríguez en su publicación de Instagram, y sin duda, con su armario lo es. Porque la novia de Cristina Ronaldo tiene un vestidor con una gran colección de prendas y accesorios de lujo, con los bolsos y zapatos como sus favoritos. Y aunque pensábamos en un principio que la estrella de Netflix iba a cambiar su estilo de vestir con su mudanza a Arabia, ni mucho menos. Georgina Rodríguez sigue siendo igual de sexy que siempre y nos lo ha vuelto a demostrar con este look con vaqueros pitillos de esos que marcan todas sus curvas y que famosas como Paula Echevarría y Carmen Lomana nos han demostrado que los jeans más estrechos, han vuelto al armario de las mujeres que mejor visten. Unos vaqueros que Georgina ha combinado con unos mocasines blancos que nos han llamado especialmente la atención, porque no sabemos si son chonis o pijos, pero sin duda tienen un taconazo y plataforma que estilizan al máximo.

Los mocasines con tacón que querrás llevar a la oficina este invierno 2023, ya los tiene Georgina Rodríguez. De los mocasines con tacón y plataforma a los ‘loafers’ de suela dentada, todos tienen cabida para los próximos meses en los armarios de las mujeres que más saben de moda. El amor por los mocasines ha ido creciendo a medida que han pasado los años, convirtiéndose en el calzado favorito de famosas como Taylor Swift, Kaia Gerber o Dakota Johnson, gracias a que son cómodos y ayudan a aportar elegancia al look. Y ahora también con tacón. Este calzado dan un toque muy retro a cualquier look y son ideales para llevarlos con calcetines blancos simples, que antes se consideraban de mal gusto, o con unos de encaje. Y los de Georgina no sabemos decidirnos si son pijos o chonis.

Unos mocasines blancos con tacón que Georgina Rodríguez ha combinado con una chaqueta de Gucci con estampado de logo y cinturón para remarcar esa zona, vaqueros pitllo y bolso Lady Dior en el color rojo de la temporada.