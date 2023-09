Victoria Federica se convierte en nuestra 'Emily en París' particular con los mocasines masculinos del otoño

Victoria Federica sigue de viaje de influencers en París, y no para de dejarnos inspiración perfecta para nuestros looks de otoño. Victoria Federica se ha convertido en la reina de las influencers de 'Soy Olivia' tras la marcha de María Pombo, no hay ninguna duda. Y para empezar el curso escolar en el mundillo de las creadoras de contenido, se ha ido de viaje a París con la firma francesa Longchamp con la que ya lleva un tiempo colaborando. Por eso, si ayer lucía traje oversize de rayas de más de 1.000 euros, hoy es el turno de los mocasines más masculinos que son tendencia este otoño 2023. Si el otro día era el top de volantes más viral de Zara, hoy es este tipo de calzado, que amas o odias. No hay termino medio. Porque si esta semana ha sido de trabajo para la royal, no dudamos, que la próxima semana se va a convertir en una de las grandes estrellas de MBFW Madrid, un año más.

Han sido el calzado más repetido en la semana de la moda de Copenhague, donde las expertas dictan además que se llevan con calcetines deportivos en blanco o negro. Por si esto no fuera suficiente, los mocasines han sido el calzado protagonista de la colección otoño-invierno 2022/23 de Miu Miu, una de las pasarelas con mayor relevancia de la temporada. Durante los años posteriores, los mocasines no dejaron de aparecer en pasarelas y firmas, sumando elementos como cadenas, aterrizando en versión 'chunky' con suela track o con logos de firmas como Prada, Chanel o Louis Vuitton. Y ahora todas necesitamos unos en nuestro armario de otoño 2023 para lucirlos como Victoria Federica.

Mocasines de otoño. @vicmabor

Una tendencia que Victoria Federica ya ha añadido a su armario, y las siguientes vamos a ser nosotras.