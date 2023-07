Sara Baceiredo nos ha enamorado con este look al más puro estilo 'MermaidCore' compuesto por falda midi y top

Este verano estamos viendo cómo algunas tendencias se están convirtiendo en virales, arrasando entre las amantes de la moda. Sin duda alguna, la tendencia que más está arrasando en los últimos meses es el crochet, y es que en tiendas podemos encontrar prendas de este tejido en todo tipo de colores y estampados, desde el clásico chaleco de crochet hasta en vestidos, como este vestido de crochet en verde lima que lució Aitana hace unas semanas para su cumpleaños. Pero, aunque este tejido se haya hecho un hueco en nuestro armario, no es la única tendencia que está abriéndose paso, y es que el estilo 'MermaidCore' está en boca de todos. Si bien ya vimos a Irene Undargarín luciendo un 'total look' de Zara de lo más marinero de falda y camisa, Anna Padilla nos enamoraba con un vestido midi verde de diseño 'cut out' que nos recordaba a una sirena y que combinaba con unos maxi pendientes dorados de estrellas, creando así un look de lo más en tendencia y perfecto para una ocasión especial. Sara Baceiredo se ha sumado a la tendencia 'MermaidCore' con un 'total look' compuesto por falda midi con abertura delantera y un top de cuello halter en verde lima. El toque especial reside en las pequeñas lentejuelas que abarcan todo el borde de ambas prendas en distintos colores.

Sara Baceiredo es una de las influencers de moda más icónicas de instagram y es que ella arriesga con cada look que postea en sus redes sociales, siendo una de las primeras en usar el casquete, el accesorio más original y diferente del verano. Para un domingo en la capital española, Sara Baceiredo ha optado por un look muy sirenita y que sienta muy bien a todo tipo de cuerpos gracias a la abertura delantera de la falda, lo que permite estilizar la figura. El color del look es perfecto para las chicas morenas, ya que resalta el tono bronceado de la piel, siendo el verde lima el color por excelencia del verano, sobre todo en manicura, pues es un tono fresco, original y muy divertido. Se trata, por tanto, de un 'total look' ideal para todo tipo de ocasiones y que podemos usar tanto para el día a día con unas sandalias planas tipo pala como para ocasiones especiales con unas sandalias de tacón.

Total look de Sara Baceiredo @sarabace

Top corto sublimado con strass, de Sandro Paris (117 €)

Top corto con strass Sandro Paris

Falda con abertura y strass, de Sandro Paris (171,5 €)

Falda con abertura Sandro Paris

Se trata de un look de lo más en tendencia perfecto para todo tipo de ocasiones.