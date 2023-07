El look perfecto para las vacaciones lo tiene Amelia Bono con camisa blanca de lino bordada y sandalias capri

El color blanco es, sin duda, el color predilecto del verano. Son muchas las prendas que hay en nuestras tiendas low cost favoritas en blanco en todo tipo de tejidos, y es que este tono potencia el tono dorado de nuestra piel, algo que todas buscamos durante los meses de verano. Alba Díaz fue una de las primeras en apostar por un vestido blanco de corte 'cut out' de lo más sexy y arriesgado, haciendo que este vestido de Zara se convirtiese en viral en tan solo unas horas. Pese a que las prendas blancas sean un imprescindible en nuestro armario de verano, en tiendas solemos verlas con bordados en distintos tonos, sobre todo en azul marino, lo cual nos rememora a la mítica postal de las islas griegas, siendo este un lugar de ensueño. En este sentido, Amelia Bono nos sorprendía este domingo con un look de lo más en tendencia, elegante y cómodo para dar un paseo con su familia por Marbella antes de darse un baño en el mar. Lo hacía con una blusa de lino blanca con bordados en azul de 'Eseoese', una blusa atemporal que todas las amantes de la moda debemos tener en nuestro armario.

Si bien ayer Amelia Bono lucía un espectacular 'total look' de Brownie rosa fucsia y morado compuesto por un pantalón de pinza largo y un top que deja entrever el vientre, hoy lo hacía con un look mucho más casual y sencillo, un look muy de domingo. Se trata de una blusa blanca y bordada azul que combinó con unos pantalones cortos de pinza también en blanco. Como calzado, apostó por unas sandalias capri -las sandalias en tendencia este verano-, muy cómodas y en tono camel. Sin más, se trata de un look todoterreno perfecto para un día de vacaciones cerca del mar.

Blusa bordado étnico Corfú, de Eseoese (29.95€)

Se trata de un look perfecto para las vacaciones de verano.