Todas las prendas que necesitas para crear un look festivalero este mes de junio

Junio es el mes que da inicio a los festivales de música más esperados del año, en los que no solo la música es importante, si no que el look cobra cada vez más importancia y eso se debe, en gran parte, a las redes sociales y a las influencers, quienes sacan a relucir sus mejores looks más casuales, icónicos y llamativos tratando de inspirar a sus seguidoras a la hora de crear sus propios outfits, como este look festivalero de Cristina Pedroche con top de mariposa, prenda que seguramente veremos sin cesar en los festivales de música este verano. Por ello, antes de hacer la maleta al festival de música al que vayamos a acudir, debemos echar un vistazo a las prendas que las tiendas de moda de nuestras influencers favoritas tienen para hacernos con aquellas que van más acorde al festival y a nuestros gustos. Aprovechando a que el estilo más casual y dosmilero está en tendencia, los shorts de tiro bajo son una opción perfecta porque son cómodos, atemporales y combina con cualquier prenda, como este look de Pilar Rubio de shorts vaqueros y bikini celeste de estampado floral, un outfit que llevó para el festival Madcool el año pasado y que inspiró a muchas chicas a crear su propio outfit festivalero.

Además, las prendas de crochet son una opción perfecta para este tipo de festivales, pues aporta ese toque casual y sexy al look y, junto a unas botas ‘cowboy’ como estas en tono beige de Rocío Osorno que combina con todo y aportan un toque original y diferente al look. Sin embargo, un buen look festivalero no está completo sin un maquillaje lleno de color y brillos, y es que en este tipo de eventos debemos arriesgar y usar un maquillaje más recargado a base de sombras a todo color, como este maquillaje fantasía de Sara Carbonero con brillos que llevó con un sombrero de ala ancha. Por ello, y dado que los festivales de música están a la vuelta de la esquina, hemos echado un vistazo a las webs de nuestras tiendas favoritas para reunir aquellas prendas más icónicas y aptas para que puedas crear tus looks más icónicos en los festivales de música a los que vayas este verano.

Top halter crochet, de Pull & Bear 19,99 €

Vestido corto de Pull & Bear (19,99 €)

Top denim bustier, de Stradivarius (22,99 €)

Micro short denim, de Stradivarius (19,99 €)

Vestido camisero, Stradivarius (29,99 € )

Falda nudo estampado flecos, de Zara (25,95€ )

Top corto estampado, de Zara (25,95€ )

Estas son algunas de las prendas maás versátiles, cómodas y en tendencia que podrás usar para los festivales de música que tengas este verano.