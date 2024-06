Sara Carbonero se adelanta a los días de verano con el caftán rebajado que vas a querer llevar con vaqueros en la ciudad

Sara Carbonero se acaba de adelantar al verano y a las rebajas, y lo ha hecho con este look con caftán de su marca SlowLove que además está rebajado. ¿Preparadas para que empiece el verano? Aunque la semana sigue con lluvias en Madrid, nosotras nos trasladaríamos ahora mismo a Italia con el caftán de marca española con el que Sara Carbonero ha enamorado Instagram. Tanto es así, que todas sus seguidoras no se dejan de preguntar de dónde es el caftán amarillo con encaja de Sara y es de su marca, Slowlove. Da igual que sea una falda de tie dye de Zara, un vestido de Pull&Bear o una vestido asimétrico de Zara, Sara Carbonero siempre marca tendencia y una vez más lo ha vuelto a demostrar en su cuenta de Instagram. Porque no hay dudas que el caftán, desde el verano pasado, se convirtió en una de las prendas estrella de las españolas que más saben de moda.

El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Sara Carbonero es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Vicky Martín Berrocal, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella. ¿La buena noticia? Que el caftán con encaje de Sara acaba de salir a la venta en su marca Slowlove y además con descuento, antes de que arranque las rebajas de verano 2024. Un caftán que Sara Carbonero ha combinado en las fotografías de campaña con un short de crochet y botines, pero que nosotras lo llevaríamos con vaqueros y alpargatas de cuña en estos días más frío de junio en Madrid.

Caftán bordados detalles encaje, de Slowlove (rebajado a 59,99 euros)

Un caftán bordado que nos encanta como lo ha combinado la modelo en la web, a modo de blusa cerrada en el cuerpo y abierto en las piernas con vaqueros anchos debajo y sandalias planas. Un estilismo muy boho, que representa a la perfección el estilo de Sara Carbonero.