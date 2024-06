Necesitamos un vestido lencero negro como el de Sara Carbonero para todas nuestras noches de verano

Isabel Jiménez y Sara Carbonero han sido dos de las invitadas estrella al programa de Dani Martínez, 'Martínez y Hermanos' esta noche. El presentador les invitó a zanjar la polémica de cómo se conocieron ambas periodistas: "Alguien comentas que si Sara miró mal a Isabel", una polémica que ya habían hablado en La Razón el año pasado las dos periodistas, pero que sigue dando que hablar. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus looks. Isabel Jiménez con pantalón ancho negro y camiseta estampada de su firma Slowlove, y Sara Carbonero con un vestido lencero negro perfecto, que aunque no encontramos en la web de su marca, esperemos que sea de su etiqueta y que salga pronto a la venta. Dos estilismos de lo más diferentes, que reflejan el estilo y la personalidad de cada una, pero siempre con ese toque más bohemio.

El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Sara Carbonero con este diseño que esperemos que sea de su marca. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero. El mismo no solo está siempre presente en las colecciones o en las firmas, sino que regresa cada cierto tiempo reconvertido en tendencia absoluta y, según todo apunta, no lo vamos a dejar de ver esta primavera/verano 2024. Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo. Y el de Sara Carbonero no puede ser más bonito.

Sara Carbonero con vestido lencero. @saracarbonero

La espelda del vestido de Sara Carbonero. @saracarbonero

Un vestido de Sara Carbonero, que si es bonito por delante con el encaje, aún como vemos lo es más por la espalda con esta apertura. Un estilismo que la periodista ha completado con unas sandalias de taconazo.