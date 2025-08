Sara Carbonero se adelanta al otoño con los pantalones bombachos de Zara que marcarán los looks de septiembre

Pocas personas tienen el don de anticiparse a las tendencias como lo hace Sara Carbonero. La periodista e icono de estilo ha vuelto a hacerlo, y esta vez, desde el ascensor de un edificio cualquiera, donde ha dejado claro que incluso los momentos más espontáneos pueden convertirse en auténticas lecciones de moda. Junto a su inseparable amiga, ambas han posado con un look coordinado de pantalones bombachos, pero ha sido el diseño de Sara el que ha acaparado todas las miradas: una prenda de la nueva colección de Zara que promete agotarse antes de que llegue septiembre.

Se trata del pantalón bombacho de cuadros en color naranja, confeccionado en hilatura 100% ramio, perteneciente a la línea Zara Woman Collection. Con cintura elástica ajustable con cordones y bajo abullonado con acabado en elástico, esta pieza combina comodidad y estilo en partes iguales. Cuesta 59,95 euros y ya se perfila como uno de los fichajes estrella del entretiempo.

Un pantalón con alma bohemia y estética retro

El tejido vaporoso, el estampado a cuadros en tonos tostados y azulados, y la silueta amplia que recuerda a los pantalones harem, evocan esa mezcla entre lo boho y lo nostálgico que tan bien domina Sara Carbonero. Lo ha combinado con una camiseta básica blanca de tirantes y numerosos complementos: pulseras, anillos, collares y su inseparable bolso de rafia. Un look aparentemente casual pero repleto de intenciones estilísticas.

Los pantalones de Sara Carbonero. @saracarbonero

Y como buena nostálgica de los 2000, Sara ha aprovechado para anunciar otro regreso: las sneakers de cuña de Isabel Marant, aquellas que en su día convirtieron el athleisure en tendencia absoluta. La combinación de ambos elementos (pantalones bombachos y zapatillas con plataforma) apunta hacia una nueva era en el estilo comfy: relajado, sí, pero con mucha actitud.

Septiembre ya no será sinónimo de vaqueros

Aunque aún estamos en pleno verano, Sara ha dado el pistoletazo de salida a las compras de entretiempo. Su look nos recuerda que septiembre está a la vuelta de la esquina, y con él, las ganas de estrenar prendas que nos acompañen en esa transición entre los días de calor y las primeras brisas otoñales. Y estos pantalones cumplen todos los requisitos: son frescos, amplios, transpirables y, sobre todo, versátiles.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Los puedes llevar con sandalias planas, alpargatas de cuña o incluso con botas cowboy para un estilismo más arriesgado cuando bajen las temperaturas. Además, gracias a su patrón holgado y a su tejido ligero, se adaptan a diferentes tipos de silueta, lo que los convierte en un comodín perfecto para las semanas de vuelta a la rutina.

Oantalón bombacho. Zara

Una vez más, la periodista demuestra que no hace falta complicarse para vestir bien. Basta con tener buen ojo, apostar por prendas con carácter y, sobre todo, saber anticiparse. Porque si algo ha quedado claro tras ver este look es que los pantalones bombachos no solo han vuelto, sino que están listos para reinar en los armarios más estilosos del país.