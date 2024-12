Sara Carbonero confirma que este vestido de punto de Slowlove será tu mejor aliado este invierno (y está rebajado)

Este fin de semana parece que va a llegar el invierno de verdad, y ¿qué mejor que un vestido de punto colorido para estar abrigadas y con estilo?, probablemente eso haya pensado Sara Carbonero al compartir su último post en Instagram donde la periodista nos enseña cómo elevar un básico de temporada al nivel de tendencia imprescindible. Si hay algo que debemos agradecerle al invierno, es la posibilidad de llenar nuestro armario de piezas que sean tan cálidas como versátiles, y los vestidos de punto son la joya de la corona. Cómodos, favorecedores y fáciles de combinar, son ese comodín que no solo resuelve el temido qué me pongo, sino que también añade un aire sofisticado y relajado a cualquier look.

Con esta prenda, no solo puedes enfrentarte a un lunes de oficina, sino también disfrutar de un brunch el fin de semana o incluso un plan nocturno si lo combinas adecuadamente. Y Sara Carbonero, como experta en transmitir ese estilo bohemio chic que tanto la caracteriza, ha sabido darnos una lección de cómo hacerlo con su elección de Slowlove, la marca que cofundó y que se ha convertido en un referente del estilo desenfadado y femenino.

Vestido punto rayas, de Slowlove (rebajado a 45,99 euros)

El protagonista del look de Sara Carbonero es este vestido de punto con rayas multicolor de Slowlove, confeccionado en una mezcla de tejidos que promete abrigar sin sacrificar estilo. Los tonos cálidos y terrosos de sus rayas, combinados con el azul grisáceo y el blanco son ideales para los últimos días del otoño y todo el invierno. El diseño incluye mangas ligeramente abullonadas, un corte recto y una caída fluida, lo que lo convierte en una opción perfecta para estilizar la figura mientras garantiza la máxima comodidad. Actualmente, este vestido se encuentra rebajado en la web oficial de Slowlove, una razón más para incluirlo en tu armario antes de que las temperaturas bajen aún más o de que se agote.

Sara lo ha combinado con unos botines negros de estilo rockero, adornados con tachuelas. Este contraste entre el aire relajado del vestido y la fuerza de los accesorios transforma el estilismo en algo único y muy personal, reafirmando esa esencia bohemia que la periodista sabe transmitir en cada uno de sus looks. Un bolso bandolera de piel o incluso un gorro de lana completarían el conjunto a la perfección para los días más fríos. Si buscas una prenda que funcione tanto para tus días de trabajo como para planes más casuales, este vestido es una inversión segura. Además, como todo lo que toca Sara Carbonero, tiene ese toque aspiracional que hace que queramos replicar su estilo.

Los vestidos de punto no son solo una tendencia pasajera, sino una declaración de estilo cuando las bajas temperaturas llaman a la puerta. Versátiles, atemporales y siempre elegantes, se han consolidado como una pieza clave en el armario invernal de toda mujer estilosa. Y si aún no tienes uno en tu armario, esta es la señal que necesitabas.