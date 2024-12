Sara Carbonero se apunta a la tendencia más sexy de enseñar el sujetador con un top de transparencias muy festivo

Miu Miu y su desfile primavera/verano 2023 fueron los encargados de traer de vuelta una de las tendencias más controvertidas: enseñar el sujetador. Eso sí, de una manera nunca antes vista. Y ahora es Sara Carbonero la que nos sorprende con su look más sexy con top de transparencias festivo, y enseñando el sujetador justo antes de Navidad. Porque si ayer la periodista nos enamoraba con unos pantalones plateados y un jersey boho, hoy lo hace con un estilo mucho más sensual y rompedor, al que no nos tiene acostumbrados.

La lencería salta a la calle, se enseña y se deja ver entre prendas semitransparentes con lentejuelas y por debajo de vestidos estilo malla. No hay pudor porque se vea la ropa íntima, y es que el resultado no puede ser más bonito. Y Sara Carbonero se ha convertido en nuestra máxima inspiración con un estilismo para una sesión de fotos que a nosotras nos parece perfecto para una cena de Navidad, o salir de fiesta. Para acertar y lucirlo con estilo la clave es escoger prendas sofisticadas, casi de noche, y colocarlas sobre un conjunto de top y braguitas básico. Sin encaje, de algodón o satinados, y de colores neutros que no resten protagonismo al look. El sujetador no busca llamar la atención, sino aparecer tímidamente.

Sara Carbonero con look sexy. @saracarbonero

Un look de lo más sexy y rompedor con el que Sara Carbonero nos ha sorprendido en su cuenta de Instagram, y nos ha dejado claro cómo lucir transparencias pasados los 40 años.