Los vestidos de punto más bonitos, calentitos y favorecedores de Zara para llevar con botas todos los días

Hoy damos la bienvenida a noviembre, lo que significa que el invierno está a la vuelta de la esquina y tenemos que empezar a ir pensando en hacer hueco en nuestros armarios a la ropa de abrigo, con esto en mente ¿se te ocurre alguna prenda más cómoda, fácil de combinar y calentita que un vestido de punto? No creo, ya te lo decimos nosotras. Los vestidos de punto son una opción ideal para ir a la oficina en las mañanas frías de noviembre o para elevar tus looks de fin de semana, las que más saben de moda siempre los rescatan de sus armarios en esta época del año para combinarlos con un par de botas clásicas y tienes el look hecho. También son un gran acierto en los días lluviosos con medias y botas de agua.

Si en primavera o verano llevamos los vestidos de punto en tejidos troquelados, punto o fino, marcando silueta y de tirantes o escote bardot, en otoño-invierno la clave para elegir un vestido de punto que te puedas poner sin parar es optar por telas más gruesas, con cuello alto y sobre todo manga larga, con estas claves te asegurarás estar calentita incluso en los días más fríos sin renunciar al estilo, el largo ya depende un poco de tus preferencias si eres de las que no le gusta llevar medias ni en invierno apuesta por un vestido midi o largo y combínalo con botas de caña alta, y si, por el contrario, te encanta el efecto de las medias en invierno los vestidos de punto corto o minis son todo lo que tu armario necesita. En definitiva, los vestidos de punto son una de esas prendas comodín que toda mujer debería tener el fondo de su armario este otoño-invierno, como no podía ser de otra manera, esta temporada los más bonitos calentitos y favorecedores están en Zara y estos son nuestros favoritos. Prepárate para darle a añadir al carrito.

Vestido corto punto liso, de Zara (29,95 euros)

Vestido punto liso Zara

Un diseño de lo más clásico y atemporal que nunca pasa moda, además este año estamos viendo una tendencia de no solo llevar prendas claras en los meses de calor, sino todo el año.

Vestido punto cuello perkins, de Zara (29,95 euros)

Vestido punto cuello perkins Zara

Además del burdeos, el verde oliva es otro de los colores tendencia de la temporada, si quieres darle un aire boho-chic a este vestido de punto solo tienes que añadirle un cinturón ancho a la altura de la cadera, unas botas estilo cowboy y voilà, tienes un look muy Florence Welch.

Vestido punto corto lazos, de Zara (35,95 euros)

Vestido corto punto lazos Zara

Este vestido de punto con aires coquette lleva sin duda el nombre de las chicas más románticas, como hemos visto en la pasada semana de la moda de París, los lazos ya no solo se llevan en el pelo y este diseño de Zara nos lo confirma aún más.

Vestido punto acabados rolling, de Zara (35,95 euros)

Vestido punto acabados rolling Zara

Con aires muy relajados, perfecto para esos días en los que te quieres sentir cómoda pero sin perder un ápice de estilo. El tejido de punto con mezcla de blanco y negro lo hace ideal para combinar con prácticamente cualquier cosa.

Vestido punto rib combinado, de Zara (35,95 euros)

Vestido punto rib combinado Zara

No podía faltar en esta lista un vestido de punto en color burdeos, una tonalidad que se ha propuesto ser el nuevo negro esta temporada y en nuestra opinión, lo está consiguiendo. Al igual que el negro, el burdeos aporta un aire de sofisticación a cualquier look que nos chifla, y este en particular con su diseño entallado y escote en pico no podía ser más favorecedor.

Vestido mini perlas, de Zara (39,95 euros)

Vestido mini perlas Zara

Otra opción para las más románticas, este precioso vestido mini en color azul marino y con apliques de perlas es toda una joya que estamos seguras más de una va a fichar para los próximos eventos navideños.

Vestido midi escote pico, de Zara (27,95 euros)

Vestido midi escote pico Zara

Sencillo, calentito y muy favorecedor, así podríamos describir este vestido en tono gris oscuro con escote pico. Una opción de lo más adecuada para las chicas altas de la sala (yo ya lo he añadido a mi wishlist).

Vestido midi punto liso, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi punto liso Zara

Y por último uno para las chicas clásicas, en tono azul pato y con el detalle de aplique dorado en el hombro es una opción 10 para llevar tanto a la oficina como a un evento de tarde este mes.