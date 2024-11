El nuevo uniforme favorito de Sara Carbonero: de punto, favorecedor y podemos comprarlo en Zara

Si crees que has arrasado en el Black Friday de Zara, sentimos decirte que tras leer este artículo te sentirás en la obligación de volver a hacer una compra. Tras salir contentas de conseguir toda nuestra cesta de la compra del 29 de noviembre, esta mañana de sábado nos hemos dado cuenta de que nos hemos olvidado de un conjunto de lo más necesario. Todo ha sido por culpa de Sara Carbonero, que, además de darnos una noticia de lo más gratificante, ha aprovechado para presumir de un total look de dicha marca española acorde a esta temporada. La periodista nos ha anunciado a través de una de sus publicaciones de Instagram que es la protagonista del videoclip de su amiga Valeria Castro, la cual ha comentado de una manera entrañable: "la suerte que es tenerte amiga, te adoro, gracias por sumarte". Y es que la celebridad nos ha adelantado momentos del making of, en los que se vuelve a convertir en toda una estrella y donde nosotras, como editoras de moda, no hemos podido evitar fijarnos en el dos piezas de Zara. Se trata de una combinación de jersey de punto manga corta y falda de punto mini en teja que llama la atención, sobre todo, por su textura agradable que consigue que podamos llevarlo también durante diciembre. Ya sabemos cómo le gustan a Sara Carbonero los twin sets en su fondo de armario, puesto que otorga versatilidad, así como juego con un sinfín de combinaciones. Por lo que, una vez más, ha conseguido que volvamos a acudir a la firma española para hacernos con este estilismo que combinaremos con camisas o abrigos peluche, así como con medias para evitar el frío.

Sara Carbonero ha elevado el look de Zara con otros ítems básicos que nunca pasan de moda en la temporada otoño-invierno 2024/25. Y es que, ha añadido la confiada gabardina que todas tenemos cuando llega el entretiempo, un bolso bandolera en naranja y las botas de caña alta que estilizan las piernas, como también no ha dudado en comprar Paula Echevarría. Esta es la propuesta estilística que hemos visto en la participación de Sara Carbonero en el videoclip de Valeria Castro, pero la realidad es que se puede sacar partido de diferentes maneras para no ir siempre igual. Además de que podemos recurrir tanto al jersey de manga corta como a la falda mini de la manera individual, también tiene la capacidad de adaptarlo a distintos estilos: desde el más sport con zapatillas deportivas con calcetines altos hasta el más sofisticado para las comidas de empresa con zapatos de tacón sensato.

Jersey de manga corta, de Zara (36 euros)

Jersey de manga corta. Zara

Falda en teja, de Zara (30 euros)

Falda en teja. Zara

Una vez más,Sara Carbonero nos ofrece una idea sobre cómo vestir bien en invierno con prendas básicas a las que podemos sacar partido para varias ocasiones.