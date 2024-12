No sabíamos que necesitábamos otro vestido rojo de lentejuelas hasta que hemos visto este de Rocío Osorno

A estas alturas de la película o estás harta de ver lentejuelas por todas partes o no te las puedes quitar de la cabeza, sea cual sea, el último look de Rocío Osorno te va a hacer cambiar de parecer, te lo aseguramos. Es cierto que la influencer sevillana lleva varias semanas dándonos ideas para nuestros looks de cenas de empresa y eventos navideños, pero este último estilismo tiene algo diferente: es el equilibrio perfecto entre lo festivo y lo rompedor, ideal para esta Navidad.

¿El secreto? Convertir un vestido de lentejuelas rojo en una pieza versátil gracias a accesorios de inspiración rockera. Una cazadora de cuero y unas botas altas se convierten en el aliado perfecto para transformar cualquier outfit brillante en un look atrevido y cómodo para toda la noche. Este es, sin duda, uno de esos conjuntos que podrías llevar desde una cena formal hasta un after-party sin perder una pizca de glamur.

Vestido bermellón efecto drapeado bordado con lentejuelas, de IKKS (225 euros)

Vestido bermellón efecto drapeado bordado con lentejuelas IKKS

El vestido protagonista de este look es un diseño bordado con lentejuelas en color bermellón. De cuello subido y con efecto drapeado, su corte mini y manga larga logran un equilibrio entre lo sofisticado y lo atrevido. Este diseño es perfecto para robar todas las miradas en cualquier evento nocturno, perfecto para todo tipo de cuerpos gracias a su efecto drapeado. Además, su tonalidad roja aporta ese toque festivo que siempre triunfa.

Cazadora biker de espiga de cuero negra tachuelas, de IKKS (rebajada a 346,50 euros)

Cazadora biker de espiga de cuero negra tachuelas IKKS

La cazadora biker de cuero negro es el complemento perfecto para restarle formalidad al vestido sin sacrificar estilo, la capucha es desmontable, lo que le aporta un extra de versatilidad. Con un acabado en espiga y tachuelas sutiles, esta chaqueta consigue darle ese aire desenfadado que convierte el vestido de lentejuelas en una apuesta segura para el día o la noche. Su diseño oversized aporta comodidad sin restar elegancia.

El 1. velvet terciopelo acolchado, de IKKS (275 euros)

El 1. velvet terciopelo acolchado IKKS

Para romper con el monocromo de rojo y negro, Rocío apuesta por un bolso de terciopelo acolchado en un profundo verde esmeralda. Su diseño compacto y sus detalles en cadena plateada lo convierten en un accesorio sofisticado que añade un toque de color sin robar protagonismo al vestido.

El 1. botas de cuero negro detalle de cadena de bordillo (rebajadas a 241,50 euros)

El 1. botas de cuero negro detalle de cadena de bordillo IKKS

Las botas altas de cuero negro con detalle de cadena aportan el toque final al conjunto. Su diseño con tacón ancho asegura comodidad para largas jornadas, mientras que las cadenas añaden ese punto de sofisticación que eleva cualquier outfit. Perfectas para completar este look, pero también versátiles para combinar con jeans o vestidos midi.

Este look de Rocío Osorno es el ejemplo perfecto de cómo llevar lentejuelas sin caer en lo predecible. Una combinación que aúna sofisticación y rebeldía, ideal para destacar estas fiestas. Si aún no tienes claro qué ponerte esta Navidad, toma nota, porque con este conjunto las miradas están aseguradas.