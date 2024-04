Sara Carbonero nos deja su look más cómodo (y rural) para una noche de desconexión con Converse bastas

A Sara Carbonero le encantan estos momentos de disfrutar de los pequeños momentos de la vida, de desconectar para volver a conectar, y nos lo ha vuelto a demostrar con este momento rural desde el pueblo con este look de lo más cómodo para una noche de lectura. Si ayer nos enamorábamos de sus sandalias de cuña más primaverales, hoy Sara Carbonero ha dado un paso atrás y ha recuperado su armario más otoñal para esta semana de abril de lo más fría. Porque si las zapatillas Converse son de las favoritas de la periodista, esta de sueña basta son de las más especiales en su zapatero. Sara Carboneroes el claro ejemplo de un look elegante con zapatillas Converse pero a la vez cañero y con mucho rollo. Esta vez se ha olvidado de sus botas más calentitas para su outfit para el pueblo, y ha sacado del armario sus Converse 'Run Star Hike', un diseño que aúna el clasicismo de las 'Chuck 70' de lona con una plataforma dentada XL que amas o odias, no hay terminado medio. Y Sara Carbonero las ama. Unas zapatillas que ha combinado con pantalones anchos, cárdigan y camiseta blanca. Un estilismo que Sara Carbonero lleva al pueblo pero que nosotras le podemos copiar para ir a la oficina con pantalones de traje en lugar de jeans.

Las zapatillas deportivas negras se han convertido en las favoritas de modelos y expertas en moda. Entre las más deseadas destacan las Samba de adidas o las New Balance 574 pero también modelos eternos como las Converse o Vans más clásicas, que son las que siempre saca Sara Carbonero, tanto para sus outfits casualscomo para otros más formales. Las zapatillas Converse se han convertido ya en toda una institución. Llevan formando parte del guardarropa femenino y masculino desde la década de los 80 y es que, aunque inicialmente estuvieran pensadas para el deporte, y Sara las luce en su versión más basta. Inspiradas en la colaboración que realizó la firma con el diseñador Jonathan Anderson, este modelo de Converse destaca por la gran plataforma y la suela dentada en goma, contrastando con el tono principal del zapato.

Sara Carbonero con look cómodo. @saracarbonero

Este es ellook cómodo de Sara Carbonero para una noche de lectura en un rincón de lo más rural, en lo que parece una casa o un hotel de piedra.