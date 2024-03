Amelia Bono se olvida de sus New Balance de confianza por las Converse clásicas de toda la vida

Amelia Bonolo tiene claro, las Converse son las zapatillas eternas que no pueden faltar en el armario de las mujeres que mejor visten. Aún seguimos soñando despiertas con el vestido crochet de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo . Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer con este look para un domingo de chicas en familia con su madre y su hermana. Si el otro día fue el vestido crochet de Zara que combinaba con las botas polaina, ahora es este look denim que ella lleva con las Converse más cómodas de todas la vida. Y esta vez dejando claro, como ya hizo Paula Echevarría hace unas semanas, pero no solo los jeans, ellas también llevan el traje con chaleco. Una tendencia perfecta para estos primeros días de marzo de lo más fresquitos que en Madrid, y con el que Amelia Bono deja claro que nunca dejaremos de llevar zapatillas Converse blancas clásicas. Y por ellas les ha sido infiel a sus zapatillas New Balance de confianza que no se ha quitado en todo el invierno.

Unas zapatillas Converse de botas, de esas clásicas que llevábamos ya en nuestra adolescencia y que Amelia Bono ha combinado con un look casual para pasar el día por Madrid con vaqueros anchos y maxi jersey gris gordito con escote de pico. Mantienen las grandes señas de identidad de las zapatillas Converse pero cuentan con detalles que consiguen marcar la diferencia, y que en este caso favorecen a quienes no quieren en tacones en su día a día, pero a la vez estilizan y quedan de lo más chic. Porque si en algo es experta Amelia es en inspirarnos con sus estilismos del día a día, con vaqueros, y zapatillas, lejos de tanto evento y photocall. Y la verdad es que también se agradece, porque al fin y al cabo, esta es nuestra moda más real.

Amelia Bono con look con Converse. @ameliabono

Un estilismo cómodo, pero a la vez perfecto y con ese toque de amante de la moda que tanto respiran los estilismos de la hija de José Bono y con los que nos tiene conquistadas a todas. Pero no solo por eso, si no por la energía y la alegría que derrocha siempre en todos sus vídeos. Porque la moda también es actitud, y Amelia Bono es claro ejemplo de ello.