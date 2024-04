Nos acabamos de enamorar de las sandalias de cuña de Sara Carbonero que son el calzado más cómodo y boho de la primavera

Hay un calzado que es sinónimo de primavera, sobre todo en Sevilla, y esas son las alpargatas de cuña. Pero Sara Carbonero le ha dado una vuelta y nos acaba de enamorar con estas sandalias de cuña de la nueva colección de su firma, SlowLove, que no pueden ser más cómodas y bohemias. Si ayer nos enamoraba con un estilo cowboy en referencia al nuevo disco de Beyoncé, hoy lo hace con esta fotografía de la sesión de fotos de SlowLove de hace unas semanas desde Italia. O lo que es lo mismo, este vestido de crochet, es de su marca. Sara Carbonero se ha vuelto a pasar el juego, y nos acaba de dar la bienvenida a la primavera con esta maravillosa mañana soleada y con temperaturas altas que tenemos en Madrid . Y lo ha hecho estrenando el primer vestido de crochet de la temporada, que no dudamos que se va a agotar cuando salga a la venta. Si hace uno días era Carmen Lomana la que inauguraba la primavera con un vestido de Zara, ahora es Sara Carbonero que llega con su primer vestido de crochet de la temporada, y cuando eso pasa, ya podemos dar por inaugurada la primavera con las primeras sandalias de cuña que nos ha hecho comprarnos la periodista. Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo. Aunque cada año apuesta por un vestido de este tejido en color neutro o crudo, este año es en color teja y de su firma, Slow Love. ¿El vestido de crochet que te podría hacer tu abuela?

Pero esta vez no nos hemos fijado en su vestido, si no en sus sandalias de cuña con tiras con tachuelas de lo más bohemias. Las alpargatas han ocupado un lugar en todos los armarios de todas las mujeres para distintas ocasiones. Ahora no se trata de un calzado que utilizamos con vestidos o vaqueros para todos los días, pues se están empezando a llevar hasta en las bodas, comuniones o bautizos para convertirse en la invitada perfecta. Es más, las asistentes a la Feria de Abril optan en muchas ocasiones por las alpargatas para combinar con sus trajes españoles y de volantes. Pero las de Sara Carbonero son en forma de sandalias con cuña de esparto y ese toque bohemio que tanto representa su estilo.

Sandalia cuña piel, de SlowLove (99,99 euros)

Sandalias cuña piel. Slowlove

El regreso de las cuñas, el calzado que estiliza como unos tacones y cómodo como unos zapatos planos. Esta primavera 2024 los zapatos y sandalias de cuña regresan por todo lo alto, especialmente en sus versiones más noventeras y Sara Carbonero lo tiene claro. O así era hasta esta primavera en la que las pasarelas y expertas en moda han decidido volver a darle la importancia que se merece al que es uno de los calzados más cómodos de todos. ¿Lo mejor? Estiliza como un tacón pero es de lo más cómodo.