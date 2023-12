Sara Carbonero para el tiempo con este vestido de gala con transparencias con el que podría dar hasta las campanadas

A doce días para que termine este 2023, nosotras solo podemos pensar en looks para Nochevieja y en cómo irán vestidas Cristina Pedroche , Laura Escanes o Ana Mena para dar las campanadas. Por eso ha sido ver a Sara Carbonero con este lookazo y pensar que perfectamente podría estar en la Puerta del Sol el 31 de diciembre. Porque los brillos y las transparencias siempre vuelven al armario de las mujeres que más saben de moda para terminar el año. Pero está claro, que esta temporada han vuelto aún con más fuerza que nunca, recuperando ese protagonismo perdido en los últimos años. Y Sara Carbonero como buena amante de la moda, por algo tiene su propia marca, lo sabe.

Si la semana pasada Sara Carbonero apostaba por un look de punto que respiraba lujo silencioso, hoy todo lo contrario, un vestido de transparencias y abalorios bordados que es un 'sí' total para terminar al año. Un estilismo que la periodista ha elegido para una publicidad de relojes, y sin duda ha parado el tiempo en Instagram con la lluvia de piropos que le han caído. Desde "no sé de qué jodido mundo es esta chica" o "lo tuyo no es normal" para describir estas fotografías de Sara.

Un estilismo con que el Sara Carbonero podría dar las campanadas o directamente brillar sobre una alfombra roja de cualquier gala del cine.