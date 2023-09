Sara Carbonero 'vuelve el cole' con el look de básicos que nunca falla en otoño y pasándose al pelirrojo

La 'vuelta al cole' ya está aquí, y también para Sara Carbonero. Y es que la periodista nos ha enseñado parte de la colección de otoño de su marca SlowLove, mientras se probaba diferentes prendas para hacer la maleta para un próximo viaje, que imaginamos será para rodar la campaña y hacer las fotografías de la nueva colección. Pero esta vez no solo nos hemos fijado en loslooks de Sara Carbonero, si no también en su nuevo tono de pelo, para empezar el otoño con un cambio de look, y un color, perfecto para esta estación. Estamos hablando del 'Alabama Peach', una tonalidad cobriza melocotón que le aporta luminosidad y calidez al rostro es perfecta para poner el broche final a este sencillo pero impecable look ideal para los días de otoño. ¿Quién se apunta a copiarle el look a la periodista? El color de pelo que ahora es tendencia este otoño 2023 y por el que se han decantado también Michelle Jenner, Emily Ratajkowski y Lucía Rivera, entre otras.

Ha sido la propia Sara quien ha compartido en redes la fotografía con sus seguidores virtuales. "Un curso nuevo y en blanco por escribir. Aún estamos a tiempo de todo". Un look de lo más otoñal para su melena que Sara Carbonero ha combinado con prendas básicas de otoño de la nueva colección de SlowLove. Un estilismo formado por un pantalón vaquero, de tiro medio y pernera recta que ha combinado con un jersey de color camel, cuello perkins y manga abullonada con detalle de calados. Y también un abrigo de ante largo con borrego por dentro. Todo máxima tendencia y con ese toque boho que tanto le gusta a la periodista, sin olvidar su accesorio estrella, el sombrero.

Después de ver este avance que nos ha dejado Sara Carbonero, estamos deseando ver toda la colección de otoño/invierno de SlowLove.