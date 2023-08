Sara Carbonero dice adiós al boho y aterriza en Nueva York con su look más casual: jeans y sudadera

En un abrir y cerrar de ojos hemos pasado de ver a Sara Carbonerodisfrutando de una tarde de río en Pontevedra y, como no podía ser de otra forma, enfundada en uno de sus looks boho, a verla en la Gran Manzana, con jeans y sudadera y con el look casual más ideal con el que pasar desapercibida cuando haces turismo en Nueva York, un estilismo distinto, estamos seguras, al que lució Tamara Falcó en su última visita a la ciudad, para la última prueba de su vestido de novia de la mano de Wes Gordon, el diseñador de Carolina Herrera. Y es que, desde que nos conquistó con su vestido de Falconeri y su inmensa colección de joyitas con la firma Agatha Paris en el Cap Roig, Sara Carbonero no deja de enamorarnos, un día tras otro, con sus mejores estilismos (al igual que hace Rocío Osorno con todos los vestidos de Zara que nos enseña en Instagram). En esta ocasión, la reina del estilo boho ha salido de su zona de confort durante el periodo estival y ha optado por un look de lo más desenfadado y casual, ideal para los planes más informales de la vuelta a la rutina.

Te hablamos de la sudadera en dos tonos con logotipo Houston de Isabel Marant, una de las preferidas de las celebrities. Se trata de una prenda confeccionada a partir de un 88% de algodón y un 12% de poliéster, diseñada como un modelo con manga larga, cuello redondo y el maxi logotipo de la firma, estampado en dos tonos sobre toda la superficie. Una opción ideal que la periodista ha combinado con unos jeans negros, a los que ha aportado su toque completándolos con un cinturón del mismo color, decorado con una hebilla plateada. Y es que, aunque Sara Carbonero nos está matando de envidia sana con su viaje a Nueva York mientras nosotras estamos en la oficina, esperamos que se quede mucho días para seguir inspirándonos con los outfits más casuales que no nos quitaremos al volver a la rutina.

Sara Carbonero @saracarbonero

Sudadera en dos tonos con logotipo Houston, de Isabel Marant (320€)

Sudadera en dos tonos con logotipo Houston Isabel Marant

Nosotras ya estamos ahorrando para que esta sudadera tan ideal de Isabel Marant se convierta en nuestra primera inversión del otoño.