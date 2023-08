Sara Carbonero con su peinado más boho con el que podría ser perfectamente una de las protagonistas de 'Gossip Girl'

Sara Carbonero sigue disfrutando de sus vacaciones en su pueblo después de volver de Nueva York, y si allí nos dejo un look en sudadera, ahora nos ha dejado uno de lo más boho con un peinado que perfectamente podría ser de Serena van der Woodsen en 'Gossip Girl'. Sí, no podemos negarlo, estas vacaciones hemos vuelto a empezar la serie, y no podemos estar más enganchadas. Y no solo por la trama, si no por sus looks, que son como un catálogo de todas las tendencias que vuelven este otoño 2023. Pero no solo outfits, el peinado de Sara Carbonero en la fotografía que acaba de publicar en su cuenta de Instagram nos traslada directamente a Serena por las calles de Nueva York, con ese toque tan bohemio que tienen en común la periodista y la protagonista de la serie. Y es que no solo los looks de Sara Carbonero respiran ese aire tan hippie chic, ahora también los peinados con esta melena recogida con un pañuelo a modo de diadema.

Nos encantan las tendencias capilares de la temporada, y ahora que tenemos claros los cortes y los colores del otoño. ¿Y el accesorio tendencia? Vuelve la diadema. Lo vimos en el desfile de Dior otoño/invierno 2022, donde las modelos llevaban delicadas diademas de cristales, y con la vuelta de 'Gossip Girl' a Netflix, nos queda claro que todas la vamos a volver a llevar en los próximos meses. Así que ya puedes ir rescatando las diademas, o pañuelos como Sara Carbonero, del armario para ser la más 'cool' del otoño.

Sara Carbonero con peinado con pañuelo. @saracarbonero

Desde aquí predecimos, 2023 será el otoño de las diademas, incluso si no eres de diademas, las llevaras como Sara Carbonero con pañuelos estampados y es toque tan bohemio con jerséis de lana.