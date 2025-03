De Blanca Suárez a Ana Rujas, los mejores looks de la tercera alfombra roja del Festival de Málaga 2025

El Festival de Málaga 2025 nos sigue dejando grandes looks desde su inauguración el pasado viernes, y no solo en las presentaciones, si no en las alfombras rojas diarias. Pero sin duda, la gran protagonista de esta jornada de domingo ha sido Blanca Suárez. Su por la mañana sorprendía con una falda de flecos y su melena suelta rizada con flequillo, por la noche optaba por la máxima elegancia con vestido negro de escote Bardot, y moño pulido (sin flequillo).

La actriz ha acaparado todas las miradas en el Festival de Málaga 2025 durante la presentación de la película 'La huella del mal' con un estilismo que le sienta increíble y con molo pulido de lo más elegante. Para esta ocasión tan especial, Blanca Suárez ha lucido radiante una selección de anillos y pendientes Rabat Red Carpet, Rabat Diamonds y Rabat Salvaje, reflejando la elegancia y el brillo inconfundible de la firma. Los diamantes han añadido un toque único al estilismo de la actriz, que ha brillado con luz propia en este encuentro lleno de magia. Pero no solo ella, también Ana Rujas ha brillado en esta tercera jornada en Málaga, por la mañana con un mini vestido blanco de novia de Pronovias, y por la noche con uno negro de encaje y bordados.

Los mejores looks de la tercera alfombra roja del Festival de Málaga

Blanca Suárez con vestido de Roland Mouret y joyas de Rabat.

Blanca SUÁREZ. Gtres

Ana Rujas con vestido negro de encaje y bordados después de vestirse de novia con un mini vestido de Pronovias por la mañana.

Ana Rujas. Gtres

Loreto Mauleón apostando por las transparencias con un vestido negro.

Loreto Mauleón. Gtres

Marina Salas apostando por un look masculino con la corbata más tendencia esta primavera, camisa blanca y pantalones anchos.

Marina Salas. Gtres

El Festival de Málaga 2025 es una cita imprescindible para el cine español, pero también toda una pasarela de estilismos donde las invitadas nos sorprenden con looks, tanto en las presentaciones, como en la alfombra. Deseando ver que nos depara esta cuarta jornada bajo la lluvia de la Costa del Sol.